山灵 M7 安卓无损音乐播放器 V1.33 固件发布：新增索尼精选 Hi-Res 服务及 Roon ARC 支持

IT之家 12 月 8 日消息，山灵 M7 安卓无损音乐播放器近期迎来了 V1.33 固件，新增索尼精选 Hi-Res 服务及 Roon ARC 支持。

下面是更新内容：

1、山灵音乐 App 增加索尼精选 Hi-Res；

2、山灵音乐 App 增加 USB 独占功能；

3、修复 Roon App 播放问题，增加并支持 Roon ARC；

4、系统优化 USB DAC 音视频偶尔不同步问题；

5、山灵音乐 App 优化在线获取歌词、专辑的精准度；

6、山灵音乐 App 增加搜索历史记录全部删除功能；

7、修复其他已知问题。

山灵表示，索尼精选 Hi-Res 最高可支持 192kHz / 24bit 制式音频在线包月畅听，长期与二百余家国内外知名音乐厂牌及发行商合作，线上曲库 100% 经内容权利方正版授权发布，满足对听感享受有追求的发烧友的需求。目前，山灵 M7 内置山灵音乐 App 引入了索尼精选的高解析度音乐内容，用户可在山灵音乐 App-索尼精选 Hi-Res 音乐开通会员，享受高解析度流媒体音乐盛宴。M7、M6 Ultra 需更新至最新版本，用户打开山灵音乐 App 后，仅需在主页面滑动至最左屏，即可找到索尼精选 Hi-Res 音乐，结合山灵 AGLO 技术，实现无损音频输出。后续，还将陆续加入其它型号安卓播放器、台式播放器等设备，让更多用户都能享受到这一服务。

固件下载：点此链接。

固件更新方法

1、手动卡刷升级（推荐）

下载升级固件，然后将后缀为“.zip”的升级 文件（直接作为升级文件放入机器中，切勿解压），整体放入机身内存或外置内存卡中 （推荐存放在根目录）。点击“技术支持” —“固件升级” —“本地升级”，浏览文件夹，选择 下载好的相应机型的 升级文件（压缩包），等待更新即可。

2、OTA 在线升级（同时升级人数过多时，会严重影响更新速度）

点击“技术支持”—“固件升级” —“在线升级”，当系统检测有可更新的固件时，点击更新即可。

* 需保留至少 20% 电量、以及 5G 空间用于固件升级。

IT之家获悉，山灵 M7 安卓无损音乐播放器搭载高通骁龙 665 芯片，11nm 工艺，6GB+128GB 存储，全新第五代外观设计，航空级 Unibody 一体化机身，1080P 夏普高清屏，支持 ES9038Pro DAC，全架构一体化声学电路，支持 900mW@32Ω 输出功率，768kHz / 32bit，DSD 512。搭载安卓 10 系统，内置 7000mAh 电池，10 小时续航，支持 18W 的 QC 快充 3.0。