增强任务栏改善游戏性能，微软发布 Win11 Build 22621.1028 / Build 22623.1028

IT之家 12 月 7 日消息，微软今天面向 Beta 频道的 Windows Insider 项目成员，推出了 Win11 Build 22621.1028 / Build 22623.1028 版本更新。本次更新修复了包括任务栏、系统托盘方面在内的大量问题，此前遇到此类问题的用户不妨升级到新版本看看，或许已经修复。

IT之家了解到，微软在更新日志中表示：

Windows Insider 项目成员，大家好。我们今天面向 Beta 频道用户发布了 Windows 11 Insider Preview Build 22621.1028 和 Build 22623.1028 (KB5021866) ，其中：

Windows 11 Insider Preview Build 22623.1028 更新日志：

[常规]

修复了在安全模式下 explorer.exe 进程不断崩溃的问题

[任务栏和系统托盘]

修复了以下问题：在系统托盘设计更新之后，用户和隐藏的图标弹出窗口交互后，可能会导致自动隐藏任务栏停止工作。

为平板电脑优化了任务栏，可以在不调用“开始”菜单的情况下扩展任务栏。

修复了一个问题：在二合一设备上，可能导致任务栏跳转列表（jump lists）和预览缩略图不能正常出现

改进了在平板电脑优化任务栏的折叠和展开视图之间切换时的过渡动画。

从“开始”菜单启动应用程序后，针对平板电脑优化的任务栏更加稳定。

修复了在系统托盘中打开显示隐藏图标弹出窗口的情况下使用 Alt + F4 时 explorer.exe 崩溃的问题。

更新了电池图标的工具提示，让您知道您的设备充电是否缓慢。

修复了导致快速设置中媒体控件的上半部分有时丢失的问题。

修复了最近版本中与接收某些类型的通知相关的 GDI 句柄泄漏。对于收到大量通知的预览体验成员，这可能会导致 UI 问题或 explorer.exe 崩溃。