小米平板 5 刷 Win11 新进展：充电 / WiFi / 蓝牙 / 触屏 / GPU / 传感器已正常工作

IT之家 12 月 6 日消息，据IT之家网友 @铺路菜鸟 发布，小米平板 5 刷 Windows 11 项目迎来新的进展，其中 WiFi、蓝牙、触屏、GPU、高刷、传感器、电池、充电等方面已经正常工作。

UEFI 项目地址：https://github.com/map220v/MU-sm8150pkg

驱动地址：https://github.com/map220v/MiPad5-Drivers

演示视频为小米平板 5（6GB+128GB），系统版本号为 Windows 11 arm64 Build 25252.1010。

去年 8 月份，小米发布了小米平板 5 和小米平板 5 Pro，其中前者搭载了骁龙 860，后者搭载了骁龙 870 处理器。小米平板 5 运行 Windows 11 系统在 2K 分辨率下较为流畅。

IT之家获悉，此前 Lumia 950、Lumia 950 XL、小米 8 、一加 6T 、小米 MIX 2 、小米 6 、Surface Duo / Duo 2 等手机已支持刷入 Windows 11 ARM 系统。

微软官方此前早已经对 Windows 10 Mobile 停止支持，不过在第三方项目开发者的努力下，仍然会有开发者去为旧机型刷入新系统。

由于微软提供了 ARM 设备兼容的 Windows 10 版本，一群独立开发人员在过去几年里一直在维护一个非官方的 Windows on ARM 项目。此后升级支持 Windows 11 ARM 版本。

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