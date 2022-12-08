传音 Tecno MegaBook S1 笔记本发布：搭载 Intel 第 12 代酷睿 i7 芯片，15.6 英寸 120Hz 显示屏

IT之家 12 月 8 日消息，传音旗下 Tecno 已发布了 Tecno MegaBook S1 新款笔记本电脑，厚度为 13.5 毫米（0.53 英寸），重量为 1.35Kg（2.97 磅）。搭载了 15.6 英寸屏幕，机身采用镁合金结构打造。

Tecno MegaBook S1 笔记本的 15.6 英寸显示屏具有 3.2K 分辨率，长宽比为 16:10，支持 120Hz 刷新率和 100% sRGB。亮度达到 450 尼特，而且提供无闪烁的 DC 调光体验。

Tecno MegaBook S1 笔记本采用了 Intel 第 12 代酷睿 i7 芯片（35W TDP），采用双风扇冷却。在存储方面，选择 512GB 和 1TB PCIe 4.0 固态硬盘，内存为 16GB（LPDDR5）。

Tecno MegaBook S1 笔记本内置 70Wh 电池。此外，还有两个 USB-A 端口，一个全尺寸 HDMI 端口，一个 3.5 毫米插孔和一个 MicroSD 读卡器。

IT之家了解到，Tecno MegaBook S1 笔记本预装运行 Windows 11 系统，还有一些特殊功能。例如，支持 NFC，支持与 Tecno 手机快速配对，并使用 OneLeap 功能在笔记本显示屏上查看其屏幕。

Tecno MegaBook S1 笔记本采用 6 个扬声器，并增加了对 DTS:X Ultra 的支持。机身上有两个麦克风，具有 AI 驱动的通话噪音消除功能。内置的网络摄像头也有 AI 智能，当检测到有人在旁边偷看时，就会关掉屏幕。

Tecno MegaBook S1 笔记本将以两种配置进入特定市场 ——512GB 存储版售价 1500 美元（约 10455 元人民币），1TB 存储版售价 1600 美元（约 11152 元人民币）。