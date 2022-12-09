担心成为微软手中独占“大棒”威胁其它平台，美国反垄断机构阻止其收购动视暴雪

IT之家 12 月 9 日消息，美国联邦贸易委员会（FTC）出于热门游戏变为 Xbox 独占而不会向其它平台开放的担忧，已经准备拒绝微软收购视频游戏公司动视暴雪。

微软于 2022 年 1 月宣布，公司计划以 687 亿美元的价格收购动视暴雪，成为游戏圈里最大的一起并购案。IT之家了解到，包括《使命召唤》、《魔兽世界》、《糖果传奇》等热门游戏均出自动视暴雪之手。

美国联邦贸易委员会周四在一次闭门会议后投票结果为 3：1，三名民主党委员投了赞成票，唯一的共和党人投了反对票。

美国联邦贸易委员会认为微软收购动视暴雪可能会打压 Xbox 游戏主机的竞争对手，并让微软的 Xbox 游戏订阅业务快速增长。

美国联邦贸易委员会认为微软此前存在通过购买有价值的游戏内容，并利用该游戏独占来遏制同其它游戏平台竞争的先例。英国监管机构同样表示微软收购之后可能会大大减少游戏主机、多游戏订阅服务和云游戏服务的竞争。

美国联邦贸易委员会竞争局局长霍利・维多瓦（Holly Vedova）说：“微软已经表明，它可以而且会扣留其游戏对手的内容。我们寻求阻止微软获得对一个领先的独立游戏工作室的控制权，并利用它来损害多个充满活力和快速增长的游戏市场的竞争”。

微软总裁布拉德・史密斯（Brad Smith）表示，微软将继续游说联邦贸易委员会。他表示：“虽然我们相信要给和平一个机会，但我们对我们的收购案完全有信心，并希望有机会在法庭上陈述我们的观点”。

IT之家了解到，受这个负面新闻影响，动视暴雪的股价盘中急挫 3%。