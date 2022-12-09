谷歌 Chrome 108 浏览器桌面端新增省内存 / 省电模式，提高性能 / 延长续航

IT之家 12 月 9 日消息，在 Chrome 108 浏览器中，谷歌推出了“内存节省（Memory Saver）”和“省电（Energy Saver）”模式，以分别提高浏览器的性能和延长电池续航。

在设置中，侧边栏有一个新的“性能”菜单。内存节省模式能够“从不活动的标签中释放内存”，以便使活跃的标签拥有“最流畅的体验”，另外其它正在运行的应用程序也能获得更多的计算机资源。不活动标签将保持可见，当重新打开一个不活动的标签时，它将自动重新加载。

在地址栏的右侧，Chrome 浏览器会用一个图标注明“内存节省模式已开启”。点一下会告诉你为其它标签释放了多少 KB 的内存，谷歌说“Chrome 浏览器使用的内存最多可减少 30%”，也可以从这个提示中把该模式关掉。

在设置开关下面有一个“始终保持这些网站处于活动状态”的列表，谷歌建议使用内存节省模式来“保持你的活动视频和游戏标签顺利运行”。

同时，你可以通过启用省电模式来降低功耗，延长电池续航，Chrome 浏览器通过限制后台活动和图像刷新率来做到这一点。视觉效果，如动画、平滑滚动和视频帧率，也将被降低。

谷歌指出，你“可能会注意到游戏和视频性能的变化”。可以在任何时候手动打开省电模式，或者让其只在电池处于 20% 或更低时或电源被拔掉时自动开启。

IT之家了解到，省内存和省电模式已在 Chrome 108 的 Mac、Windows 和 Chromebook 版上推出。