取代密码：谷歌 Chrome 108 浏览器已支持 Passkey“通行密钥”，暂适用于安卓、Mac 和 Windows

IT之家 12 月 9 日消息，谷歌 10 月份在 Chrome 测试版中开始初步推出 Passkey（通行密钥）支持，现在该功能已经在 108 稳定版中正式推出。

用户可以使用 Passkey 来登录支持 Passkey 的网站和应用，用 Passkey 登录将需要你以解锁设备的相同方式来进行验证。IT之家获悉，Passkey 是密码的一种替代形式，旨在为各种网站和 App 提供一种更安全快捷的免密登录体验。与密码不同，Passkey 是一种基于标准的技术。它可以抵御网络钓鱼，始终具有出色的安全性，并且从设计上避免了机密的共享。

通过 Chrome 108，谷歌正在“Windows 11、macOS 和安卓系统上启用 Passkey 支持”。在安卓系统上，Passkey 是通过谷歌密码管理器（或任何其它支持的凭证管理器）进行同步的。保存后，其就会出现在登录时的自动填写表中。

创建 Passkey

安卓版 Chrome 浏览器会询问你是否要“使用保存的密码或 Passkey”，后者需要屏幕解锁认证（脸部或指纹）。

Passkey 登录

在桌面上，你需要“选择使用你附近的移动设备的 Passkey”，Android 和 iOS 都支持。谷歌解释说，“Passkey 在登录时不会离开你的移动设备”，并通过二维码进行配对。

Chrome 设置 > 自动填充将提供一个新的 Passkey 菜单 / 列表，以便在 Mac 和 Windows 上进行管理。

IT之家了解到，Chrome 团队正在努力为 iOS 和 Chromebooks 提供 Passkey 支持。该公司指出，“这项技术在各网站广泛采用还需要时间，我们正在努力在 iOS 和 Chrome OS 上启用 Passkey。在我们进行这一过渡时，密码将继续成为我们生活的一部分，因此我们将继续致力于通过谷歌密码管理器使传统的登录更加安全和容易。”