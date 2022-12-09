动视暴雪 CEO 称微软收购将继续进行，FTC 的指控与事实不符

IT之家 12 月 9 日消息，美国联邦贸易委员会（FTC）周四起诉科技巨头微软，要求其停止对动视暴雪 750 亿美元的收购，指称这项交易可能会损害高性能游戏机和订阅服务的竞争。

据《华尔街日报》报道，动视暴雪首席执行官 Bobby Kotick 表示，微软收购该游戏开发商的交易将继续进行，尽管 FTC 计划阻止这项交易。Kotick 认为 FTC 的指控与事实不符，相信微软会赢得这场挑战。

IT之家了解到，这将是微软公司历史上规模最大的一笔收购交易，同时也是视频游戏行业最大的一笔交易。FTC 反垄断局局长霍利・维多瓦（Holly Vedova）在新闻稿中表示：“微软已经证明，其有能力、有意愿停止向游戏行业的竞争对手提供内容。今天，我们试图阻止微软获得一家领先的独立游戏开发商的控制权，并利用它来损害多个快速发展的游戏市场的竞争。”

微软总裁及副董事长布拉德・史密斯（Brad Smith）随后也在 Twitter 上回应了 FTC 的法律挑战。他表示：“我们仍然相信，这笔交易将推动竞争，为游戏玩家和开发者创造更多机会。从第一天起，我们就致力于解决反垄断担忧，包括本周早些时候向 FTC 提出的让步提议。虽然我们相信应该给和平一个机会，但我们对案件完全有信心，并欢迎有机会在法庭上陈述我们的情况。”