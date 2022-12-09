卡普空《街头霸王 6》将于 2023 年 6 月 2 日发售：预售现已开启， 348 元起

IT之家 12 月 9 日消息，《街头霸王 6》在 TGA 公布了最新宣传片，并宣布游戏将于 2023 年 6 月 2 日正式发售，预售现已开启，现在预购游戏还可以获得预购奖励：装扮 1 颜色 10 （春丽、杰米、曼侬、迪・杰、蛛俐、肯）。

IT之家了解到，游戏将分为普通版、豪华版、终极版三个版本，目前在 Steam 分别为 348 元、488 元、608 元。其中豪华版与终极版将附带游戏第一年的角色通行证，跟近年来众多格斗游戏一样会通过 DLC 不断添加可用角色。

值得一提的是，《街头霸王 6》将于 12 月 16-19 日开启第二次封闭 Beta 测试，此次封闭 Beta 测试将会同时在 PC 和主机平台开启，并支持跨平台游戏，所有参与第一次封闭测试的玩家将自动被邀请参与第二次封闭测试。

IT之家了解到，《街头霸王 6》将登陆 PS5、PS4、XSX|S 与 PC 平台，支持跨平台对战。《街头霸王 6》由至今为止系列中没有的大型模式构成，分别为“环球游历”、“斗技战场”及“格斗中心”。

此外，还追加了使对战气氛更为热烈高涨的“自动实时旁述功能”、进一步扩大对战策略的“DRIVE SYSTEM”，以及象征次世代的“Modern Control Type”等各种要素。