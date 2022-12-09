爱立信与苹果签署全球专利许可协议，结束双方所有专利纠纷

IT之家 12 月 9 日消息，爱立信周五表示，已经与苹果达成了一项全球专利许可协议，结束了关于在 iPhone 中使用 5G 无线专利的专利费支付的纠纷。

这家瑞典电信设备制造商表示，这项多年期协议包括全球交叉许可的专利蜂窝标准必要技术，并授予某些其他专利权。

爱立信在一份声明中说：“和解结束了双方之间所有正在进行的与专利有关的法律纠纷”。

IT之家获悉，这项交易是在爱立信于今年 1 月对 iPhone 制造商苹果提起第二轮专利侵权诉讼之后进行的。两家公司已经在美国互相起诉，因为就 2015 年首次达成的为期七年的电信专利许可合同的续约问题谈判失败。

爱立信在 2021 年 10 月首先提出起诉，声称苹果试图不适当地削减专利费率。随后，iPhone 制造商苹果于 2021 年 12 月提起诉讼，指责这家瑞典公司使用“强硬手段”来更新专利。

爱立信周五预测第四季度知识产权（IPR）许可收入为 55 亿瑞典克朗（约合 36.95 亿人民币）-60 亿瑞典克朗（约合 40.3 亿人民币）（5.303 亿美元-5.785 亿美元），包括这次和解的影响，并包括与所有其他被许可人的持续 IPR 业务。

爱立信表示，和苹果相互同意加强技术和业务合作，包括在技术、互操作性和标准开发方面。不过，苹果方面还没有公开评论两家公司之间达成的协议。