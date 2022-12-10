电影《解放黑奴》今天在苹果 Apple TV + 上开播，因威尔・斯密斯掌掴事件而陷入争议

IT之家 12 月 10 日消息，新电影《解放黑奴》（Emancipation）已经于今天在 Apple TV+ 平台开播，因主演威尔・斯密斯（Will Smith）在奥斯卡颁奖典礼上发生的掌掴事件让这部电影陷入巨大争议中。

解放黑奴电影解说，来源B站



IT之家了解到，苹果在两年多前获得了《解放》的版权。这套方案由（当时人气很高）威尔・史密斯担任主演，影片由安托万・富奎（Antoine Fuqua）执导。据报道，苹果支付了约 1.2 亿美元（约 8.35 亿元人民币）确保这笔交易。

这部电影于 2021 年开拍，并计划在 2022 年夏季上映。但是由于掌掴事件导致这部电影推迟上映。

IT之家了解到，这部电影取材于真实故事，讲述了主人公彼得从奴隶主手中逃出，忍受着冷血的猎人的追杀和路易斯安那州危险的沼泽，一路向北。在逃到北方军后，接受检查时，彼得露出了自己背后被种植园中的监工鞭笞的累累伤痕。

这一幕被拍成了著名的照片“被鞭打的脊背”(the scourged back)，刊登在 1863 年 5 月的《Independent》，以及当年 7 月 4 日的《Harper’s Weekly》。该照片成为美国奴隶制残忍暴行的证据之一。