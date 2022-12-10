特斯拉 2022.44.25 海外更新：开启 Autopilot 时会显示为“彩虹路”，部分车型上线 Apple Music

IT之家 12 月 10 日消息，每一年的 Tesla 圣诞节更新都会有让人惊喜的大更新，而今年的圣诞节更新也不会让大家失望，先前提到的 Apple Music 和 Zoom 会议功能也已经出现在这次的 2022.44.25 版本更新中（限制地区）。

IT之家发现，已经有用户放出了特斯拉今年的圣诞假日更新包内容，此次更新包车辆软件版本号为 2022.44.25，发行说明如下 :

1.自动转向灯

当变道、超车或转向完成时，转向灯会自动关闭。

2.Rainbow Road

当 Autopilot 处于开启状态时，驾驶屏幕会显示 Rainbow Road，需在百宝箱中手动启用。

3.远程排放测试模式

特斯拉现已推出“放屁”的声音，可通过 Tesla App 4.15.0 版本激活。

4.联系人查找和检查电话呼叫转移

出于隐私原因，在将电话呼叫连接到车辆音频之前，车辆会请求确认呼叫传输；此外还可以直接从连接的蓝牙设备搜索联系人。

5.空调风速控制更新

调整风扇转速时自动解除的自动温度控制功能，现可保持自动状态并允许选择所需的风扇速度。

6.远程预设灯光秀

更新了预先设置的灯光显示的功能，最多可提前 10 分钟，还可以同时在多辆特斯拉汽车上进行灯光秀，以强化节日气氛。

7.宠物模式更新

可通过车内摄像头实时查看留在车内的宠物是否安全。启用宠物模式或监控模式后，可通过 Tesla App 检查看车内情况。

8.导航图标更新

改进了触摸屏上地图的易读性。路线指引也经过重新设计，以突出显示接下来的行驶方向。下一转弯和车道指引将显示在屏幕顶部，而预计行程时间和花费等信息已移至底部。

9.媒体控制更新

显示屏内媒体控件的位置已移至更靠近驾驶员座椅的位置，以便驾驶员更轻松地进行操作。向上滑动以访问“收藏夹和最近”和“来源”。向左或向右滑动还可以查看里程表和胎压信息。