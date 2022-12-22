Win11 学院：如何在稳定版 Windows 11 中使用截图工具的录屏功能

IT之家 12 月 22 日消息，微软于本月 9 日开始邀请 Windows Insider 成员测试新版截图工具，重点引入了录屏功能。在开始屏幕录制之前，用户将能够选择想要录制的屏幕部分。完成后，可以在保存或与他人分享前对其进行预览。那么稳定版 Win11 设备如何获得这项功能呢？本期 Win11 学院就来分享一下相关技巧。

IT之家网友可以按照以下步骤进行操作：

1. 访问 store.rg-adguard.net 网站

2. 在左侧下拉菜单中选择“ProductId”

3. 在中间文本框中输入“9MZ95KL8MR0L”

4. 在右侧下拉菜单中选择“Fast”，再点击右侧“√”按钮

5. 然后选择“Microsoft.ScreenSketch_2022.2211.35.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe.msixbundle”这个链接，显示时间为 12 月 22 日上传，容量为 5.75MB。网盘地址：这里，提取码: d8ui

6. 下载之后点击安装（由于小编已升级至 Build 25267，默认安装新版，点击之后会显示重新安装）

7. 打开截图工具，你就可以看到“录制”按钮

如果你想要回滚到此前版本，可以重复 1-3 步骤，然后在第 4 步中选择“RP”，然后选择“Microsoft.ScreenSketch_2022.2209.2.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe.msixbundle”下载重新安装即可。

现在你就可以使用截图工具的录屏功能了。首先从工具栏上点击录制按钮，然后在你想捕捉的屏幕部分周围画一个方框。你可以通过拖动盒子的边缘来调整你的选区大小。

准备好后点击开始按钮，屏幕上会出现一个 3 秒的计时器。一旦它倒数到 1，录制就开始了。你可以随时点击垃圾桶图标来丢弃视频。

点击停止按钮，结束捕捉过程。截图工具会在其界面上显示视频，因此你可以直接播放，而无需切换到视频播放器。需要注意的是，录屏会捕捉鼠标光标，而且没有设置可以禁用这种行为。在截图工具中没有编辑视频的选项，所以你必须使用第三方工具来修改它。