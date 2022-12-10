DSCC：2022 年 AR / VR 显示成长不及预期，将达 9.42 亿美元

IT之家 12 月 10 日消息，根据 DSCC 最新一期的《Biannual Augment and Virtual Reality Display Technologies and Market Report》，2022 年，AR / VR 显示的营收规模将达到 9.42 亿美元。

尽管目前全球经济不景气，但 AR / VR 显示的长期前景仍然看好，营收预计将以 50.7% 的复合年增长率（CAGR）增长，并在 2027 年达到 73 亿美元规模。

2022 年对于 AR / VR 制造商来说是充满挑战的一年，Meta 降低了其销售目标，而索尼则将 PlayStation VR2 的发布时间推迟到明年 2 月。与 2021 年相比，头戴设备和智能眼镜的设备总出货量仍有望增长 11.5%。报告指出，AMOLED 面板已经开始为索尼头戴产品发货，所以它们对今年的面板收入是有贡献的。

AMOLED 一直在失去市场份额，因为其像素密度无法与高分辨率的 LCD 面板竞争。PlayStation VR2 的面板将达到 850 PPI，比以前的 AMOLED 头盔（如 Oculus Quest 1 和 HTC Vive Pro）的 615PPI 有了显著提高。报告称，三星显示已经开发了一种新的工艺以实现这种水平的像素密度，可以推测，该图案技术是基于光刻技术，尽管先进的 FMM 也是可能的（正如 APS Research 在 AR / VR 显示论坛上所介绍的那样），但是其他品牌是否会在未来的头戴产品中采用高分辨率的 AMOLED 还有待观察。

LCD 仍然很容易在像素上击败 AMOLED。最近推出的 Meta Quest Pro 和 Pico 4 的面板分别为 1050PPI 和 1200PPI。一些 LCD 面板制造商甚至展示了超过 2000PPI 的产品。为了要超过这个水平，就必须使用在 CMOS 硅基背板制作的微显示。

DSCC 预计，硅基 OLED（SiOLED）的微型显示的头戴产品将于明年开始出货。之后，苹果很可能为消费者发布一款更实惠的头戴产品，但在显示配置方面存在一些不确定性。我们认为苹果将坚持使用 SiOLED，并将推动供应商降低显示的成本。Meta 也可能考虑将 SiOLED 技术用于第二代 Quest Pro。根据这一假设，SiOLED 营收规模明年可能达到 13 亿美元之多，并在 2024 年翻一番。

IT之家了解到，对于透视 AR 产品，大多数公司开发智能眼镜似乎都在押注 MicroLED 技术，只有 Magic Leap 采用 LCoS。Meta 是最早认识到 MicroLED 重要性的公司之一，并且几年来一直投资该技术。Vuzix 仍计划发布其第一款 MicroLED 智能眼镜，目前只在于显示单色图像。一些中国品牌正在研发的智能眼镜产品也正在考虑使用 SiOLED 显示，DSCC 预计从 2025 年起，SiOLED 将拥有 AR / VR 显示的最大市场份额。