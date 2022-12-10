腾讯云推出搭载第四代 AMD EPYC 处理器的星星海服务器

IT之家 12 月 10 日消息，在 2022 年腾讯全球数字生态大会上，腾讯云和 AMD 携手推出了搭载第四代 AMD EPYC 处理器的星星海自研服务器 AC222 及云实例 SA4，这代服务器的整机性能相比前代最高提升 95%、核心密度最高提升 50%，并保持虚拟化 0 损耗。在保证稳定可靠基础上，实现性能和能效双重突破。

下面是腾讯云新一代星星海服务器特性：

・ 计算性能：基于“Zen 4”核心架构，基于全新逻辑设计及先进的制程工艺 (5nm)，核心性能大幅增强；

・ 内存性能：支持全新的 DDR5 12 通道内存设计，内存带宽为上一代星星海系统的 2.45 倍；

・ 深度学习：新加入的 AVX-512 高级矢量扩展、VNNI 指令集和 BFloat16 数据格式，有效实现计算效率与精度的平衡，大幅提升训练负载精度和吞吐量；

・ 网络功能：基于 100G 智能网卡网络架构，通过银杉自研 DPU 提供高达 100Gbps 的网络带宽、5000 万 PPS、网络时延低至 5us；支持即插即用的弹性 RDMA 网卡；

・ 存储升级：存储性能持续突破，高达 100 万 IOPS、存储延时低至 40us；

・ 系统散热：散热方面，风冷散热能力提升 42.8%，并兼容冷板液冷设计，可有效减低碳排放；

・ I / O 带宽：支持全新 PCIe Gen5 标准，数据传输速率提升 1 倍，更高效实现 CPU、GPU、存储设备及各类加速处理器间的密集运算和数据传输。

IT之家了解到，第四代 AMD EPYC 处理器的每 CPU 最多拥有 96 个核心，支持高性能 DDR5 DIMMs 和 PCIe 5.0 I / O，同时拥有一套完整的软件和硬件生态系统的支持，其中涵盖了各种各样的工作负载，包括数据库、虚拟化、AI / ML、HPC 等。