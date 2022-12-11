推特宣布“蓝 V 认证”将于周一重启，iPhone 端售价更高

IT之家 12 月 11 日消息，Twitter 今天宣布，其 Twitter Blue 订阅服务将于周一重新启动，该服务在网页端的订阅价格为 8 美元 / 月，通过其 iOS 应用的订阅价格为 11 美元 / 月。在 iOS 上的较高价格有助于抵消苹果从通过 App Store 支付的订阅费用中获得的 15% 至 30% 的提成，Twitter 老板埃隆-马斯克曾批评这一费用过高。

IT之家了解到，订阅 Twitter Blue 的用户将在他们的名字旁边出现一个蓝色的对号标志，前提是他们验证了他们的电话号码并且他们的账户被审查通过。其它附加功能包括编辑推文和上传更高分辨率的 1080p 视频的能力，以及方便阅读推文线程的读者模式。更改用户名、显示名称或个人资料照片的用户将暂时失去蓝色对号标志，直到他们的账户被再次审查通过。

在带有蓝色对号标志的账户被用来冒充企业、名人和其他高知名度的人之后，Twitter 上个月暂停了 Twitter Blue 服务，之前获得蓝色对号标志的唯一要求是支付 8 美元。

推特还宣布，将开始为品牌和其他知名账户替换掉之前的“官方（Official）”标签，具体来说，推特会为企业提供金色对号标志，而为政府和多边账户提供灰色对号标志，这些将在本周晚些时候开始推出。

推特分享的一张图片还显示，订阅 Twitter Blue 的用户看到的广告也将比非 Twitter Blue 用户少 50%，还能发布更长的视频，在回复部分、提及部分和搜索部分拥有优先推文，并随着时间推移提前获得其它新功能，所有这些福利都被列为“即将推出”。

推特没有说明以前没有订阅 Twitter Blue 而被验证的账户何时会失去其蓝色对号标志。