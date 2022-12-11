国内首个基于车联网安全的自动驾驶开放测试道路通过审核

IT之家 12 月 11 日消息，据紫光股份官微，近日，国内首个基于车联网安全的自动驾驶开放测试道路建设项目，在江西上饶高铁经济试验区组织召开项目终验会议，会上专家经过最终资料质询及现场审查，一致同意本项目通过终验并签字验收。

紫光股份称，这是首个落地的基于新华三车联网安全解决方案的智能驾驶项目。该项目以 C-V2X 车联网技术为核心，以 5G 技术为网络通路，新华三为上饶自动驾驶开放测试道路项目打造了“车、路、云、网、安”一体化协同解决方案，形成基于车路协同的智能交通综合应用。

新华三车路协同安全解决方案架构设计

该项目部署了超高清卡口摄像机，高感知雷达，工业级边缘计算设备搭载雷视融合算法，对路面上的机动车，非机动车，行人，路面设施在 200 米范围内综合识别准确率高达 95%，确保复杂交通事件的准确识别，为自动驾驶铺就安全基石。

紫光股份介绍，通过新华三数字安全仿真平台的部署，从云端 1:1 实时还原交通动态，全方位感知分析路况繁忙度、拥堵程度、违规驾驶行为、以及各类复杂特殊路段隐患，为城市智慧交通管控提供强有力的数据安全支撑。

IT之家了解到，该项目建设规模包含上饶高铁经济试验区吴楚大道、茶圣东路、富饶路、茶圣路等多条测试道路，道路全程覆盖 C-V2X 网络，依托于新华三综合管理和安全运营平台，实现路侧感知、安全管理、边缘计算等全方位车联网能力，对整车威胁态势进行实时感知和分析，形成多方协同的纵深防御体系，为车辆提供智能、可靠、面向未来的全自动安全驾驶能力。