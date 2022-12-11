雷军：小米 13 整装待发，由小米智能工厂生产

IT之家 12 月 11 日消息，小米创办人、董事长兼 CEO 雷军今日下午称小米 13 整装待发，由小米智能工厂出品，高精密全自动化装配，精度效率大幅提升，全力发展智慧制造。

同时，雷军公布了一段小米 13 在小米智能工厂生产的视频，展示了新机装配等环节。视频字幕显示：“由小米智能工厂生产的小米 13 今晚 19 点见。”

IT之家了解到，小米 13 系列 & MIUI 14 新品发布会将于今日 19:00 召开（点此观看直播）。届时，全新小米 13 系列手机将正式亮相。

据雷军透露，小米 13 系列一大一小两块屏幕，全部重金定制，采用 E6 最新发光材料，峰值亮度达到了 1900nit。此外，小米 13 和小米 13 Pro 为双尺寸，一曲屏一直屏，不再是以前的中杯和大杯的关系，双旗舰面对不同的用户群。

其中，小米 13 Pro 面向硬核米粉，配置拉满，Ultra 相机下放，一英寸大底，长焦移动对焦技术等。小米 13 面对时尚年轻人群，极窄四等边，性能堪比电竞手机，徕卡影像、徕卡长焦、无线充电、IP68 全有。

根据此前信息，小米 13 系列将搭载最新第二代骁龙 8 旗舰处理器，配备 LPDDR5X 内存与 UFS 4.0 闪存，拥有立体双扬声器，全系搭载徕卡 75mm 人文长焦镜头，f / 2.0 超大光圈。