24 期免息 + 赠京东 PLUS 年卡：小米 13 系列手机京东预售

IT之家 12 月 11 日消息，小米在今晚的新品发布会上发布了小米 13 系列手机，包含小米 13、小米 13 Pro 以及小米手表 Watch S2、小米音箱 Sound Pro、小米耳机 Buds 4、小米万兆路由器等配件，此外还有涉足新领域的小米迷你主机，小米 MIX FOLD 2 也有全新配色上市。

现已于京东开启预售，小米 13 全系手机赠送京东 PLUS 会员年卡，尾款支持白条 24 期免息。

小米 13：

8GB + 128GB 售价 3999 元

8GB + 256GB 售价 4299 元

12GB + 256GB 售价 4599 元

12GB + 512GB 售价 4999 元

小米 13 搭载高通骁龙 8 Gen 2 处理器、LPDDR5X 内存和 UFS 4.0 闪存，配备 4642mm² 超大 VC 液冷散热，拥有 4500mAh 电池，DOU 续航 1.37 天，支持 67W 有线快充、50W 无线快充、10W 反向充电，还配备了小米澎湃电池管理系统。

影像方面，小米 13 搭载了“徕卡超色彩影像”，小米与徕卡共建色彩数据库，针对数百万张照片进行机器学习，还针对 4700 种场景逐一进行色彩模型布局。

小米 13 搭载三颗徕卡专业镜头：

主摄 | Ultra 同款的徕卡专业光学镜头，HyperOIS 超级光学防抖；

长焦 | 全新升级的徕卡长焦，75mm 经典焦段，f / 2.0 大光圈；

超广角 | 120° 广阔视角。

此外，小米 13 支持 IP68 防尘防水、立体声双扬声器、NFC、红外等，数字车钥匙支持更多品牌。

小米 13 还有 5 款限量定制色，12GB + 512GB 售价 4999 元，在小米商城限量发售，限量 5 万台，每人限购 2 台。

小米 13 Pro：

8GB + 128GB 售价 4999 元

8GB + 256GB 售价 5399 元

12GB + 256GB 售价 5799 元

12GB + 512GB 售价 6299 元

小米 13 Pro 同样搭载高通骁龙 8 Gen 2 处理器，LPDDR5X 内存（8533Mbps）、UFS 4.0 闪存（3.5GB / s），《原神》原画质运行 30 分钟，平均帧率 59.9fps。

影像方面，小米 13 Pro 搭载三枚徕卡专业镜头，包括 1 英寸的 50MP 索尼 IMX 989 主摄，以及 50MP 超广角 + 50MP 长焦，其中 75mm 长焦采用 3P + 3P 浮动镜头模组，可 3.2 倍光学变焦，70 倍混合变焦，实现从近处 10cm 到远处无穷远皆可对焦。

小米 13 Pro 系列还支持 5G 双卡双通来电不断网、WiFi 体验提升、小米最大尺寸 X 轴马达、IP68 防尘防水。

小米 Watch S2 智能腕表：

小米 Watch S2 提供两种选择，拥有 42mm 和 46mm 双尺寸，搭配蓝宝石玻璃镜面和不锈钢中框，以及硅胶、真皮和全新撞色钉扣表带。

IT之家了解到，小米 Watch S2 支持身体成分测量，可实时查看八大身体数据，充分掌握自己的健康状况；还支持 600nit 亮度无极调节与 NFC 功能，拥有专业跑步模式，以及 100 + 运动模式。

价格方面，小米 Watch S2 42mm 标配版售价 999 元，真皮版售价 1199 元；46mm 标配版售价 1099 元，真皮版售价 1299 元。

小米 Sound Pro 智能音箱：

小米 Sound Pro 是一款 7 单元高保真智能音箱，拥有 4 倍于小米 Sound 的声学空间，升级为 7 单元声学设计，搭载超大低音单元，91dB 声压，经过小米金耳朵团队和哈曼联合调校，并获得了中国电子音响行业协会专业认证。

IT之家了解到，小米 Sound Pro 智能音箱售价 999 元，支持两台立体声组合 1798 元。

小米迷你主机：

设计方面，小米迷你主机体积仅手掌大小，采用一体式 CNC 铝合金主体，提供双雷电 4 + 双 HDMI 接口。

配置方面，小米迷你主机搭载 12 代英特尔酷睿处理器 i5-1240P，12 核心 16 线程，4.4GHz 最高睿频，支持 40W 性能释放、Wi-Fi 6 和蓝牙 5.3。

IT之家了解到，小米迷你主机配备 16GB 双通道 DDR4 内存与 512GB PCIe 4.0 SSD，搭配 100W 墙插式电源，搭载 Windows 11 操作系统。

接口方面，小米迷你主机提供 3 个 USB 3.2 接口，2 个雷电 4 接口、HDM 2.1 接口，以及 2.5G 网线接口、USB 2.0 接口、3.5mm 耳机接口。

小米万兆路由器：

小米万兆路由器支持拥有 2 个万兆有线接口，4 个 2.5G 高速接口，支持 10024Mbps 万兆无线，还搭载高通企业级旗舰处理器（2.2GHz 四核 A73）+ 2GB 大内存 + 12 路信号放大器，能够让 1000 台智能设备稳定连接。

该设备支持三频分立、NFC 碰碰连、家人上网保护、USB 3.0 接口、Docker 扩展，配备双重散热，送网游加速器，还支持混合 Mesh 组网。

小米 Buds 4 半入耳降噪耳机：

该耳机拥有三款配色，采用贴耳设计，合理的配重比让重心落在入耳部分，佩戴更加稳固舒适。

小米 Buds 4 采用了“天使环”设计，搭载石墨烯双磁发声单元，支持动态自适应 EQ 补偿（需安卓 6.0 及以上手机），首发 LHDC 5.0 传输协议，拥有 Hi-Res Audio Wireless 认证。

小米 Buds 4 作为一款半入耳式耳机，支持实时调节主动降噪，以及三麦克风 AI 通话降噪，还有空间音频，内置六轴传感器。

续航方面，小米 Buds 4 支持单次 6 小时续航，总续航达 30 小时。此外，该耳机支持双设备连接、IP54 防汗等。

小米 MIX Fold 2 新配色：

小米 MIX Fold 2 的两款新配色分别为：

月光银，采用镜面陶瓷材质。

玄夜黑，采用皮纹玻璃材质。

小米 MIX Fold 2 新配色的硬件配置与之前的版本相同，软件方面迎来更多三方应用适配升级，小红书支持动态调节瀑布流信息列数。该机的售价为：

12GB + 256GB：8999 元；

12GB + 512GB：9999 元；

12GB + 1TB：11999 元。

此外，小米还为 MIX Fold 2 推出了“至尊套装”，内含 12GB + 1TB 版手机、小米 Watch S1 Pro 白色真皮表带版手表、小米 Buds 4 Pro 银色耳机、素皮支架保护壳、皮夹保护壳，售价 13999 元。

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