Meta 员工匿名炮轰扎克伯格：痴迷元宇宙的梦将拖死整个公司

12 月 12 日消息，许多 Meta 员工正在匿名论坛 Blind 上发帖，对该公司联合创始人兼首席执行官马克・扎克伯格（Mark Zuckerberg）发表负面评论，称后者痴迷于元宇宙将“拖死”整个公司。

据悉，从 11 月初 Meta 宣布裁员 13%，该公司员工就开始在匿名论坛 Blind 上发表各种评论，其中包括许多负面评论。一名用户将此次裁员比作“饥饿游戏”，另一名用户则表示，Meta 老板的“未来也充满了不确定性”。

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一名自称高级软件开发人员的用户发帖称：“元宇宙将导致我们缓慢死亡。”他补充道：“扎克伯格只用元宇宙就能杀死一家公司。”扎克伯格已经就裁员 1.1 万人一事向员工道歉，并承认他应该承担责任。

据 Blind 网站介绍，用户在加入该平台时，必须提供他们的工作电子邮件地址、职称和雇主名字，这样该公司才能“评估”发帖者的可靠性。然而，用户的就业情况并未得到官方证实。Blind 表示，该公司偶尔会向用户发送提示，要求他们重新验证自己的帐号。

Blind 的公关主管里克・陈（Rick Chen）说：“在撰写这篇文章时，我们平台上的几乎所有评论都是由各自公司的在职员工撰写的，因为人们在被解雇或辞职后，通常无法访问 Blind。”

自 2020 年以来，Meta 员工在 Blind 上发布了近 6000 条关于该公司的评论，该公司的评级为 4 星 (满分 5 星)。

一位自称工程师的人给了该公司五星评价，在“优点”清单中列出了“极其聪明、才华横溢的同事”以及“伟大的文化”。在裁员当天，他在“缺点”清单中写道:“扎克伯格正在带领这家公司走向错误的方向。”

一名自称是数据科学家的用户表示，Meta“需要在高管层面裁员”，并补充道:“领导层毫无头绪，他们把错误动议当成了进步。”

一位自称从事人才招聘工作的人士给 Meta 打了四星评级。他说这是一个“体验非常好的地方”，并补充说“扎克伯格不怕冒险 (这是好事，但也是坏事)。”

一名自称是高级技术项目经理的发帖者写道：“糟糕的领导层正促使这艘船沉没。”他将高薪、福利和有才华的同事列为公司“优点”。“缺点”包括在总监及以上级别高管中没有问责制，副总裁和董事们只是在榨取公司的利润而没有增加任何价值。

帖子中还称：“我以为这是一家数据驱动型公司，但实际上它是个人直觉和情感驱动型公司，没有人能改变扎克伯格的决定。”

然而，并非所有 Meta 员工都对扎克伯格持负面看法。一位被裁员工称，他们觉得扎克伯格对裁员的处理“很有人情味儿”。

另一位工程师只给了该公司一颗星评价，并将此次大规模裁员描述为“历史上最糟糕的裁员”。他表示：“在大规模裁员的情况下，在股价完全回升之前，我不建议任何人在那里工作。”