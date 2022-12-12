宝马率先在华部署人工智能平台，加速数字化转型

IT之家 12 月 12 日消息，从宝马集团官方获悉，近日，宝马率先在华部署了代号为“灯塔”（BEACON）的人工智能（AI）平台，提供 AI 应用创新相关的开发、部署、集成与运行服务的平台化环境，加速实现多业务场景数字化。

据宝马称，AI 平台的部署为企业的生产和运营上线了一个“超级大脑”，为宝马在中国的数字化发展注入新动能。这是继 BMW iFACTORY 生产战略在 6 月落地沈阳之后，宝马集团在华数字化转型进程中的又一重要里程碑。

IT之家了解到，“灯塔”英文名称 BEACON 是 BMW（宝马）、E2P（新兴科技到产品）、AI Algorithm（人工智能算法）、Computer Vision（计算机视觉）、OR（对象识别）、NLP（自然语言处理）的首字母缩写。这也是目前 AI 平台包含的主要技术模块。不同于行业中常见的 AI 单点应用，“灯塔”平台就像一个“超级大脑”，融合了 AI 和工业物联网的优势，让 AI 赋能多个技术应用层级，同时有效地解决了传统 AI 散点应用面临的门槛高、成本高、效率低等问题。

比如一位在南京的宝马 IT 工程师需要开发一个 AI 应用，她 \ 他无需在本地建立一个实体的、具备一定算力的数据中心，而是只要在线输入需要训练的代码和参数到“灯塔”平台上，启动任务就可以获得计算资源并进行算法训练。这一过程中，她 \ 他所使用的计算资源可以随时释放给其他开发者，不会有项目停滞算力就闲置浪费的担忧。而且她 \ 他还可以将开发出来的 AI 应用在“灯塔”平台运行，无需承担相关的硬件运维成本。这显著地降低了数字开发的设备需求和门槛。

另据了解，目前，宝马沈阳生产基地已经上线大约 100 种 AI 应用。2022 年 6 月落成的华晨宝马里达工厂配备了占地约 3500 平方米的数据中心和覆盖全厂的千兆 5G 网络。这些都为“灯塔”平台提供施展的舞台。

“灯塔”平台还具有强大的通用性和可扩展性。比如为某些生产场景开发的自然语言处理算法，有可能被用于支持车内语音识别产品的开发，甚至会被用来开发公司内部视频会议的 AI 字幕生成程序。未来，“灯塔”平台还将加入更多的技术模块，区块链、量子计算、多模态融合已经是 E2P 重点关注的技术方向。