特斯拉 Model 3 取代 Model Y 成 11 月份德国最畅销电动汽车

12 月 12 日消息，据国外媒体报道，在 Model Y 开始在欧洲市场大批量交付之后，这一款运动型多用途电动汽车很快就取代了更早开始交付的 Model 3，成为了欧洲多国销量最高的特斯拉车型，部分市场更是成为销量最高的电动汽车，而随着柏林超级工厂投产后产能的提升，Model Y 在欧洲的交付量也随之大幅提升。

但从相关机构的数据来看，在柏林超级工厂所在的德国，特斯拉 Model Y 在 11 月份的销量却不及 Model 3。

德国相关机构的汽车注册追踪数据显示，11 月份特斯拉 Model 3 在德国销售 6811 辆，是该月德国市场最畅销的电动汽车。

外媒在报道中提到，在 11 月份之前，Model Y 已有很长一段时间是德国市场销量最高的电动汽车，今年 9 月份，Model Y 在德国市场就销售近 10000 辆，而同期 Model 3 仅超过 3000 辆，两者差距明显。

虽然 Model Y 在 11 月份被 Model 3 取代，不再是德国市场销量最高的电动汽车。但从外媒的报道来看，这一款电动汽车在 11 月份仍有不错的销量，外媒在报道中就提到，11 月份特斯拉电动汽车在德国市场的销量同比接近翻番。