苹果 Apple TV + 原创剧《黑鸟》和《人生切割术》分别获第 80 届金球奖三项提名

IT之家 12 月 13 日消息，第 80 届金球奖颁奖典礼即将于明年 1 月 10 日举行，在所有 135 项提名中，苹果 TV+ 原创剧《人生切割术》（Severance）和《黑鸟》（Black Bird）分别获得三项提名。

IT之家了解到，截至 12 月 9 日，苹果公司称 Apple TV+ 原创内容已获得 1274 个奖项的提名，并赢得了 295 个奖项。这还不包括周一的儿童艾美奖得主和金球奖的提名。

《人生切割术》（Severance）取得 3 项提名包括：

最佳戏剧类电视剧

剧情类电视剧中的最佳男演员，亚当・斯科特（Adam Scott）

最佳男配角表，音乐喜剧或剧情类电视剧中的最佳男主角--约翰・图尔罗（John Turturro）

《黑鸟》（Black Bird）