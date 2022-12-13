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苹果 Apple TV + 原创剧《黑鸟》和《人生切割术》分别获第 80 届金球奖三项提名

2022/12/13 7:42:06 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 12 月 13 日消息，第 80 届金球奖颁奖典礼即将于明年 1 月 10 日举行，在所有 135 项提名中，苹果 TV+ 原创剧《人生切割术》（Severance）和《黑鸟》（Black Bird）分别获得三项提名。

IT之家了解到，截至 12 月 9 日，苹果公司称 Apple TV+ 原创内容已获得 1274 个奖项的提名，并赢得了 295 个奖项。这还不包括周一的儿童艾美奖得主和金球奖的提名。

《人生切割术》（Severance）取得 3 项提名包括：

  • 最佳戏剧类电视剧

  • 剧情类电视剧中的最佳男演员，亚当・斯科特（Adam Scott）

  • 最佳男配角表，音乐喜剧或剧情类电视剧中的最佳男主角--约翰・图尔罗（John Turturro）

《黑鸟》（Black Bird）

  • 最佳电视系列片（Best Television Limited Series）、选集系列片或电视电影奖

  • 在 Limited Series, Anthology Series, or a Motion Picture Made for Television 最佳男演员奖：塔伦-埃格顿（Taron Egerton）

  • 电视剧、选集或电视电影中的最佳男配角表演，保罗・沃尔特・豪瑟（Paul Walter Hauser）

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关键词：苹果

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