令人艳羡，两位音乐人获得苹果捐赠的 Studio Display、Mac Studio 全套“梦幻桌面”

IT之家 12 月 13 日消息，苹果在科技圈内基本上没出现过“厂商捐赠”的情况，不过今日该公司联系了知名 Youtube 创作者乔纳森・莫里森（Jonathan Morrison）合作，宣布为创意人士免费提供全套的“梦幻桌面”。

IT之家了解到，苹果本次官方捐赠的“梦幻桌面”包括 Studio Display、Mac Studio、iPhone、AirPods 和 iPad Pro。苹果让乔纳森决定哪位新晋创作者应该成为这个“梦幻桌面”产品系列的幸运接受者。他最终选择了音乐人 Dani 和 Colton，也就是 Ni / Co 乐队的两位成员。

正如乔纳森在他的视频中所指出的，苹果公司伸出援手来做这样的事情是相当令人惊讶的。该公司不一定以向任何人赠送免费产品而闻名。乔纳森在视频中说：“我真的被吓了一跳，因为他们从来没有做过这样的事情”。

乔纳森在视频中解释道：