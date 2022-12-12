CIRP：美国大多数用户并非直接从苹果官方商店购买 iPhone

IT之家 12 月 12 日消息，CIRP 的分析师公布的新数据提供了有趣的内容，即美国大多数消费者实际上是从哪里购买 iPhone 手机的。虽然不少人可能会认为，苹果 Apple Store 商店是大多数 iPhone 的购买地，但实际上并非如此......

IT之家了解到，数据显示，运营商商店，包括实体店和网络店，占美国 iPhone 手机销售的大部分。苹果 Apple Store 商店是人们购买 iPhone 的第二大场所，而第三方零售商百思买占销售的比例更小。

移动运营商商店和网上商店：67%

苹果零售店：24%

其他：5%

百思买 4%

这个“其他”类别包括像沃尔玛和百思买等第三方零售商，以及独立零售商。

CIRP 分析师表示，美国超过 75% 的 iPhone 销售来自于“苹果零售领域之外”，应该被视为“苹果的薄弱点”。

“超过 75% 的美国 iPhone 销售是在苹果零售领域之外，这对苹果来说是薄弱点。当客户选择他们的新 iPhone—— 型号、存储容量，甚至颜色 —— 对大多数消费者来说，这是每两年或三年甚至更长时间才发生一次的事件，大多数销售是由运营商的销售人员管理的，或在运营商的网站上处理，所有这些都不在苹果的精心控制之下。 当然，运营商的销售人员或网站会引导客户购买配件和延长保修期，尽管他们可能不会像苹果那样优先考虑 Apple 的产品。”

媒体指出，该数据令人惊讶，有几个不同的原因。首先，很多人以为苹果零售商店和苹果在线商店的销售比例会很高。

美国运营商如此受欢迎的原因之一可能是买家认为他们必须与运营商互动，才能将服务转移到新 iPhone 上，所以他们通过直接从运营商那里购买来简化这一过程。

运营商在为新 iPhone 做广告时也更积极，特别是在促销活动方面。虽然苹果公司通常提供相同的促销活动，但运营商还有其他方式通过电子邮件和短信来锁定潜在的 iPhone 买家。