Meta 又削减员工福利，7.6 万名员工每月 200 美元打车费没了

12 月 13 日消息，据外媒援引两名 Meta 员工透露，为了节省运营成本，公司最近又取消了一项福利，即每月为员工提供最高 200 美元的 Lyft 打车费。这项福利专门针对 Lyft 服务，基本上就像拼车服务的优惠券一样。

Meta 的一位发言人表示：“我们已经调整了某些通勤服务。”他补充说，虽然员工仍然可以报销部分办公室通勤费用，但现在更多地取决于工作地点。

Meta 在第三季度财报中分享的未来展望称，该公司正在推进重组和削减成本的努力，希望今年的总支出减少 10 亿美元。Meta 首席财务官大卫・韦纳（David Wehner）称：“我们正在进行全面的重大改革，以提高运营效率。”

Meta 上个月宣布裁员 1.1 万人，员工人数从 8.7 万人减少到 7.6 万人。虽然推特和苹果等其它科技公司正在要求员工返回办公室，但 Meta 仍然支持远程工作。该公司计划缩减办公空间，以便转向办公桌共享模式。

如果 Meta 的 7.6 万名员工每月全部使用 200 美元打车福利，那么 Lyft 一年的预订量收入将超过 1.82 亿美元。这家拼车公司从司机那里收取特定比例的佣金，并将其作为收入纳入财报中。

因此，失去 Meta 员工的巨额津贴可能会让 Lyft 的年收入减少数百万美元。Lyft 的乘客比疫情前更少，其股价今年以来下跌了 74%，跌幅远高于竞争对手 Uber。

除了打车补贴，Meta 员工已经失去了许多其它福利，比如在总部的免费洗衣服务。为员工提供免费晚餐的时间也被推迟到公司提供的班车送员工回家后，这样就可以避免员工把食物带回家吃晚饭，从而为其节省了食品成本。而在以前，员工带餐回家吃是比较常见的做法。

对于许多人来说，这样的福利可能看起来很奇怪，但多年来，大型科技公司始终在努力在竞争激烈的就业市场中吸引和留住工程师和其他熟练员工。随着裁员席卷整个行业，像 Meta 这样的公司似乎不再那么热衷于纵容员工。