雷军回应对标 iPhone 被笑话：没有对标的勇气，怎么能把高端手机做好

IT之家 12 月 12 日消息，昨晚小米正式发布了年度旗舰小米 13 系列新机，在发布会上雷军提到，一年多前他提出对标 iPhone，网上不少人笑话他。对此他回应称，如果小米没有对标 iPhone 的勇气和决心，怎么能把高端手机做好。

雷军表示：“如果小米没有对标 iPhone 的勇气和决心，怎么能把高端手机做好，所以全面对标 iPhone 是向 iPhone 学习，将来有机会超越 iPhone 的开始，所以无论软件和硬件一定认认真真对标 iPhone。”

雷军还表示，小米每年研发投入很大，目前在高端手机市场，只有两家品牌做双尺寸双高端，一家是苹果，一家是小米。这是因为双尺寸就要定制两块屏幕，就得花两份钱，投入很大。

值得一提的是，雷军表示，2020-2022 年，是小米高端战略的三年探索期，尤其在最近半年取得了突破性的进展。2020 年 2 月的小米 10，是小米首次试水进军高端。2020 年 12 月的小米 11，在工艺、设计美学上取得了新突破。2021 年 12 月的小米 12，注重体验为先，第一次喊出了对标 iPhone。

IT之家了解到，小米 13 系列手机被视作小米高端化战略探索三年的答卷之作。雷军表示，希望能让大家看到一个全新的小米已经开始。