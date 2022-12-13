有望明年上游化，Wine 的 Wayland 驱动已经日趋成熟

IT之家 12 月 13 日消息，Wine 8.0 目前虽然已经进入代码冻结（code freeze）阶段，不会再引入任何新的功能，不过 Wine 明年推出的重大版本更新中有望整合很多用户期待的 Wayland 驱动。目前 Wayland 驱动已经基本成熟，有望在明年实现上游化（upstream）。

Wine 的实验性 Wayland 驱动于 2020 年年底启动，在随后的版本更迭中实现了包括 Vulkan、多显示器设置、HiDPI、光标剪切以及 Wayland 键盘图等诸多功能，并逐步和 Wine 上的 X11 支持看齐。

Collabora 的亚历山大・弗兰特兹斯（Alexandros Frantzis）今天分享了最新的 Wayland 驱动更新，他指出已经将驱动拆分为 PE 和 Unix 部分，准备支持 WoW64，支持跨进程渲染，兼容 Chromium / CEF 软件，更好地支持 DMA-BUFF v4 Wayland 协议，修复了大量 BUG 之外还引入了诸多改进。

对于 Wayland 驱动的上游化，弗兰特兹斯表示：

Wine 去年进行了大量的内部工作（例如 win32u），我们当时决定推迟 Wayland 驱动的上行，在达到一定的内部稳定性才推广。至少从驱动的角度来看，现在事情已经稳定很多了。 理想情况下，我希望在明年年初的某个时间点，在代码库解冻之后，开始上游工作（我预计这将需要一些时间）。这听起来合理吗？

IT之家了解到，与 X11 等传统显示系统相比，Wayland 协议在设计上受到更多的限制，因此 Wine 的实验性 Wayland 驱动于去年年底提出，该驱动允许用户直接在 Wayland 合成器上运行 Windows GDI 和 OpenGL 应用程序，而不需要一个中间层来从 X11 转换到 Wayland，以获得一个更精简、更高效的堆栈。