深圳新能源汽车保有量已达 74 万辆，每卖两辆车就有一辆新能源

IT之家 12 月 13 日消息，12 月 12 日，2022 碳达峰碳中和论坛暨深圳国际低碳城论坛（以下简称“论坛”）在深圳召开。据证券时报报道，在论坛上，深圳市委副书记、市长覃伟中表示，今年以来，截至 12 月 11 日，深圳新增新能源汽车 22 万辆，渗透率达 57%，全市新能源汽车保有量达 74 万辆，位居世界城市的前列。

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据覃伟中介绍，深圳市计划到 2025 年新能源汽车保有量达到 130 万辆，绿色交通出行的分担率达到 81%。

IT之家了解到，除了新能源汽车之外，覃伟中表示：“深圳着力构建现代能源体系，大力发展天然气、光伏等清洁能源，建设全球液化天然气加注中心，开展超级快充、柔性充电以及车网互动等新技术的示范应用。” 据悉，今年前三季度深圳市整体绿色低碳产业增加值增长了 13%，2021 年全市单位 GDP 能耗和二氧化碳排放分别约为全国的三分之一和五分之一。

能实现这样令人瞩目的成绩，也离不开诞生于深圳的全球新能源汽车龙头企业比亚迪的助力。比亚迪董事长兼总裁王传福表示：“这十年，比亚迪与深圳市共同努力，走出了一条新能源汽车变革之路。”目前在“双碳”目标的促进下以及汽车行业的新能源转型浪潮之下，比亚迪已经成为了全球销量第一的新能源车企，在国内市场更是拿下了四分之一市场份额。据中汽协数据，今年 1 至 11 月，我国新能源汽车销量为 606.7 万辆，同比增长 1 倍。而前 11 个月，比亚迪 162.83 万辆，排名国内第一。