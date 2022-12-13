快递业迎来新一轮业务高峰，末端投递压力较大，国家邮政局呼吁消费者多多理解

IT之家 12 月 13 日消息，据国家邮政局网站，数据显示，12 月 1 日-12 日，全网揽收量约为 43.03 亿件，同比上升 5.6%。12 月 12 日当天，全国邮政、快递企业共揽收邮（快）件 4.53 亿件，与 2021 年“双 12”基本持平。

IT之家了解到，国家邮政局表示，进入 12 月以来，邮政快递业加快复苏，迎来新一轮业务高峰，特别自 12 月 7 日国务院联防联控机制发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》以来，单日揽收量保持在 3.6 亿件以上。

经过国家邮政局持续工作推进，目前全国大部分地区堵点卡点已有效疏通，行业正在快速恢复有序运行。截至 12 月 11 日，全国关停邮政快递分拨中心已经清零，全国仅有北京等地 400 余个网点因涉疫处于关停状态，各地邮政管理部门正在积极推动解封。

据介绍，快递业虽呈现持续复苏态势，但仍有部分地区存在着用户感知快递不快、发货较慢、派送不及时等问题，主要是前期一些地区由于疫情防控等原因，积累了大量线上订单，快递企业需要根据商家发货节奏进行揽收和处理。同时，受疫情影响，快递企业也存在一定的用工缺口，运力尚未完全恢复，造成末端派送压力较大。

对此，国家邮政局呼吁称，业务旺季，广大快递员冒疫奔忙，工作负荷重、投递压力大，加之天气寒冷，室外作业十分辛苦，可能出现寄递服务时限延迟的情况，请广大用户给予更多的包容、理解和支持。