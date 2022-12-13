消息人士称由于微软坚持使用内部引擎，《神鬼寓言》开发速度缓慢

IT之家 12 月 13 日消息，《神鬼寓言》是由 Lionhead Studios 研发的一款动作角色扮演游戏，初代作品于 2005 年 09 月 20 日发布，是一款革命性的创新角色扮演冒险游戏。

本系列由 Lionhead Studios 开发直到 2016 年该工作室关闭，目前由游乐场游戏工作室接手开发， Xbox 游戏工作室负责发行且独占。

据微软内部人士 Jez Corden 透露，他听说这款作品目前面临的一个问题是微软拒绝虚幻引擎 5 这类外部引擎而坚持去使用自家的定制引擎开发游戏，所以新的《神鬼寓言》大概是由 Playground Games 用他们的 ForzaTech 引擎去开发，虽然这款引擎对于开放世界的赛车游戏来说很棒，但可能不适合 RPG 游戏。

IT之家了解到，微软此前也经常会坚持使用一些过时或不合适的引擎去开发自家游戏，最著名的便是 Halo Infinite。

值得一提的是，上个月，Xbox 游戏工作室的 Matt Booty 还表示该项目已经克服了早期的问题：

“有些东西我希望可以分享和展示，因为我看到的一些东西非常鼓舞人心。淡有时也会有矛盾，你不想 [让] RPG 团队去制作赛车游戏，反之亦然，您也不希望射击游戏团队去开发孩子玩的积木游戏。这显然有点麻烦。但是 [Playground] 拥有强大的技术基础，他们对这套 IP 充满热情，而且他们对工艺和质量许下承诺。[...] 在最初的一些评论中，我有点怀疑，看，我觉得我们有点冒险，但他们已经把它搞定了。我很高兴每个人都能看到它。”

据报道，Eidos Montreal 的才华横溢的团队现在也在帮助开发《神鬼寓言》，希望这可以帮助他们克服正在面临的任何技术难题。