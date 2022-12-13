双十二刚结束，做一个简单的消费趋势图

原文标题：《你做的折线图太 Low 了，这才是 NO.1 的数据分析图！》
昨天一年一度的双十二刚落下了帷幕，你们的钱包还好吗？
给你们看看我的部分快递~
收快递一时爽，再看看我的钱包，心凉凉😭
年初立下 FLAG：年底一定要存够 2W 元，现在打开自己的支付宝，余额只剩不到 5000……2022 年快结束了，我的钱💰都去哪了😭
为了研究下消费情况，明年好好理财，我打开了支付宝，把今年所有的消费情况下载下来，简单做了一个消费趋势图。
可以看到，消费占比中日常的线下支付和线上购物占了很大一部分，看来明年要忍住剁手了，每月规定总消费 4000 元，余下的用来理财，每月线下支付控制在 40% 以内，线上购物在 20% 以内，将目标具体化，万一实现了呢💪
具体怎么做？现在就分享给大家！希望能给大家带来启发~
制作步骤
❶ 从支付宝导出账单明细
打开支付宝电脑版，找到【交易记录】板块，按照筛选时间等搜索，选择【Excel 格式】，把账单下载下来即可。
网址：https://www.alipay.com/
❷ 添加辅助列
要生成折线图带有阴影的效果，需要添加辅助列，辅助列的数值跟金额列（B 列）数值一致。
在 C2 单元格里输入如下公式，向下拖动鼠标填充公式：
=B2
同时，再增加一列百分比辅助列，用以展示每种账单占总计的百分比情况。
在 D2 单元格里输入如下公式，向下拖动：
=B2/$B$8
❸ 插入图表
选中 A1:C7 的数据，插入【组合图】。
金额列选择【带数据标记的折线图】；辅助列选择【面积图】。
❹ 修改格式
① 修改折线图格式
将折线图的线条颜色、标记选项、填充和边框修略微调整下。
选择折线图，右键【设置数据系列格式】：
【线条】颜色改成「蓝色」，宽度改成「1 磅」；
选择【标记】，【标记选项】改为【内置】-圆形-大小「5」；点击【填充】-【纯色填充】-「白色」；选择【边框】-【自动】，颜色要与线条颜色一致，宽度改成「1.5 磅」。
② 修改面积图格式
选择面积图，右键【设置数据系列格式】：
【填充】改成【渐变填充】，类型选择【线性】，渐变光圈位置设置为 0%、74%、100%，光圈的透明度设置为 0%、54%、100%。
需要修改光圈的话点击「+ 号」和「X 号」就可以实现。
❸ 删除图例和图表标题、图表边框。
分别点击选择「图表标题」和「图例」—— 按下【Delete】键删除；
点击图表-【格式】选项卡，【形状轮廓】改成无轮廓。
❹ 修改主要纵坐标轴间距、横坐标轴位置。
选择纵坐标轴，右键【设置坐标轴格式】，单位改成「20000」。
选择横坐标轴，右键【设置坐标轴格式】，修改坐标轴位置为【在刻度线上】。
❺ 根据需要修改字体
点击选择图表-【字体】选项卡，修改字体为「思源黑体」，字号为「10」号。
❻ 添加百分比数据列
① 右键点击图表-「选择数据」，点击【添加】，分别添加系列名称「金额百分比」和系列值（账单的百分比数据），【确定】。
② 将新添加的图表类型更改为【带标记的折线图】，放在【次坐标轴】勾选上。
③ 添加数据标签，并把标签位置更改为【靠上】。
④ 把图表格式的形状填充和形状轮廓分别改为【无填充】和【无轮廓】。
⑤ 次纵坐标轴字体颜色改成「白色」；主纵坐标轴的标签位置选择【高】；
最后把占比最高的两个百分比数值【字体颜色】改成「红色加粗」即可（注意：这里只选择占比最高的两个数字）。
最终图表展示：
总结一下
❶ 折线图一般用来展示某种趋势变化情况，可以和面积图结合起来，形式既美观又专业；
❷ 如果想要实现常规数字和百分比数字的图表叠加在一起，可以用主次坐标轴和修改刻度值实现。
❸ 要想不添加百分比同时图表又能展示出百分比情况，可以用饼图试试，制作起来更简单一些，这是我做的一个圆环图占比情况，感兴趣的小伙伴也可以操作试试。
本文来自微信公众号：秋叶 Excel （ID：excel100），作者：喵小北，编辑：竺兰