双十二刚结束，做一个简单的消费趋势图

原文标题：《你做的折线图太 Low 了，这才是 NO.1 的数据分析图！》

昨天一年一度的双十二刚落下了帷幕，你们的钱包还好吗？

给你们看看我的部分快递~

▲ 某东订单截图

▲ 某猫订单截图

收快递一时爽，再看看我的钱包，心凉凉😭

年初立下 FLAG：年底一定要存够 2W 元，现在打开自己的支付宝，余额只剩不到 5000……2022 年快结束了，我的钱💰都去哪了😭

为了研究下消费情况，明年好好理财，我打开了支付宝，把今年所有的消费情况下载下来，简单做了一个消费趋势图。

可以看到，消费占比中日常的线下支付和线上购物占了很大一部分，看来明年要忍住剁手了，每月规定总消费 4000 元，余下的用来理财，每月线下支付控制在 40% 以内，线上购物在 20% 以内，将目标具体化，万一实现了呢💪

具体怎么做？现在就分享给大家！希望能给大家带来启发~

制作步骤

❶ 从支付宝导出账单明细

打开支付宝电脑版，找到【交易记录】板块，按照筛选时间等搜索，选择【Excel 格式】，把账单下载下来即可。

网址：https://www.alipay.com/

❷ 添加辅助列

要生成折线图带有阴影的效果，需要添加辅助列，辅助列的数值跟金额列（B 列）数值一致。

在 C2 单元格里输入如下公式，向下拖动鼠标填充公式：

=B2

同时，再增加一列百分比辅助列，用以展示每种账单占总计的百分比情况。

在 D2 单元格里输入如下公式，向下拖动：

=B2/$B$8

❸ 插入图表

选中 A1:C7 的数据，插入【组合图】。

金额列选择【带数据标记的折线图】；辅助列选择【面积图】。

❹ 修改格式

① 修改折线图格式

将折线图的线条颜色、标记选项、填充和边框修略微调整下。

选择折线图，右键【设置数据系列格式】：

【线条】颜色改成「蓝色」，宽度改成「1 磅」；

选择【标记】，【标记选项】改为【内置】-圆形-大小「5」；点击【填充】-【纯色填充】-「白色」；选择【边框】-【自动】，颜色要与线条颜色一致，宽度改成「1.5 磅」。

② 修改面积图格式

选择面积图，右键【设置数据系列格式】：

【填充】改成【渐变填充】，类型选择【线性】，渐变光圈位置设置为 0%、74%、100%，光圈的透明度设置为 0%、54%、100%。

需要修改光圈的话点击「+ 号」和「X 号」就可以实现。

❸ 删除图例和图表标题、图表边框。

分别点击选择「图表标题」和「图例」—— 按下【Delete】键删除；

点击图表-【格式】选项卡，【形状轮廓】改成无轮廓。

❹ 修改主要纵坐标轴间距、横坐标轴位置。

选择纵坐标轴，右键【设置坐标轴格式】，单位改成「20000」。

选择横坐标轴，右键【设置坐标轴格式】，修改坐标轴位置为【在刻度线上】。

❺ 根据需要修改字体

点击选择图表-【字体】选项卡，修改字体为「思源黑体」，字号为「10」号。

❻ 添加百分比数据列

① 右键点击图表-「选择数据」，点击【添加】，分别添加系列名称「金额百分比」和系列值（账单的百分比数据），【确定】。

② 将新添加的图表类型更改为【带标记的折线图】，放在【次坐标轴】勾选上。

③ 添加数据标签，并把标签位置更改为【靠上】。

④ 把图表格式的形状填充和形状轮廓分别改为【无填充】和【无轮廓】。

⑤ 次纵坐标轴字体颜色改成「白色」；主纵坐标轴的标签位置选择【高】；

最后把占比最高的两个百分比数值【字体颜色】改成「红色加粗」即可（注意：这里只选择占比最高的两个数字）。

最终图表展示：

总结一下

❶ 折线图一般用来展示某种趋势变化情况，可以和面积图结合起来，形式既美观又专业；

❷ 如果想要实现常规数字和百分比数字的图表叠加在一起，可以用主次坐标轴和修改刻度值实现。

❸ 要想不添加百分比同时图表又能展示出百分比情况，可以用饼图试试，制作起来更简单一些，这是我做的一个圆环图占比情况，感兴趣的小伙伴也可以操作试试。

本文来自微信公众号：秋叶 Excel （ID：excel100），作者：喵小北，编辑：竺兰