AMD RX 7900 系列显卡驱动放出，肾上腺素 22.12.1 开放下载

IT之家 12 月 13 日消息，AMD RX 7900 XT / XTX 两款旗舰显卡今晚正式开售，与此同时，AMD 推出了肾上腺素驱动 22.12.1，为这两款新显卡带来了支持。

已知问题：

将 VSR 与多显示器配置一起使用时可能会遇到损坏 [将在 22.12.2 修复]

使用 4 种显示配置更改显示模式时，可能会观察到系统崩溃 [将在 22.12.2 修复]。

在使用选定的高分辨率和高刷新率显示器时，会观察到高空闲功率。

将 RSR 与某些扩展显示配置一起使用时，可能会出现间歇性应用程序崩溃或驱动程序超时问题。

在游戏过程中以及使用某些扩展显示配置播放视频时，可能会观察到视频卡顿或性能下降。

在《神秘海域 4：盗贼末路》中，在游戏开场可能会观察到卡顿情况。

加载《漫威蜘蛛侠：迈尔斯・莫拉莱斯》时，启用光线追踪设置后，可能会发生应用程序崩溃或驱动程序超时 [将在 22.12.2 修复]。

IT之家了解到，该版本驱动仅适用于 RX 7900 系列显卡，系统需要 Windows 11/10 的 64 位版本。

AMD Radeon RX 7900 XT 和 Radeon RX 7900 XTX 将在 12 月 14 日零点开卖，售价分别为 7399 元起和 7999 元起，首批包括华擎、华硕、技嘉、撼讯、蓝宝石、讯景的非公型号，无公版。

AMD 肾上腺素驱动 22.12.1：点此下载