修复任务管理器问题，微软 Win11 Build 22621.963/22000.1335 发布

IT之家 12 月 14 日消息，在 2022 年 12 月的补丁星期二活动日中，微软面向 Win11 21H2 和 22H2 功能更新分别发布了 KB5021234 和 KB5021255 累积更新。本次更新还包含了 Win11 服务堆栈更新，以确保后续更新更加可靠顺畅。

IT之家了解到，在更新日志中，微软表示：

由于假期期间操作很少，以及即将到来的西部新年，因此 2022 年 12 月不会发布非安全预览版。2022 年 12 月将有一个称为“B”版本的每月安全发布。B 和非安全预览版的正常每月服务将于 2023 年 1 月恢复。

Windows 11 22H2 功能更新在安装 KB5021255 累积更新之后，版本号升至 Build 22621.963。主要更新内容如下：

此更新修复了可能影响任务管理器的已知问题。它可能会在用户界面 (UI) 意外颜色显示某些元素。UI 的某些部分可能不可读。如果在“设置”的“个性化 > 颜色”部分中将“选择模式”设置为“自定义”，则可能会出现此问题。

此更新修复了 Windows 操作系统的安全问题。

此安全更新包括作为 2022 年 11 月 29 日) 发布的更新 KB5020044 的一部分的改进。安装此 KB 时：

此更新修复了可能影响 DPAPI) 解密 (数据保护应用程序编程接口的问题。证书私钥的解密可能会失败。因此，基于 802.1 证书的身份验证可能会失败。使用错误值加密 DPAPI 主密钥时，可能会出现此问题。

如果安装了早期更新，则只会下载此包中包含的新更新并将其安装在设备上。

有关安全漏洞的详细信息，请参阅安全更新指南网站和 2022 年 12 月安全汇报。

Windows 11 服务堆栈更新 - 22000.898

此更新对服务堆栈进行了质量改进，服务堆栈是安装 Windows 更新的组件。服务堆栈更新 (SSU) 可确保你拥有强大且可靠的服务堆栈，让你的设备可以接收和安装 Microsoft 更新。

Windows 11 21H2 功能更新在安装 KB5021234 累积更新之后，版本号升至 Build 22000.1335。

修复的内容如下：

该更新修复了你的 Windows 操作系统的安全问题。

该更新修复了微软商店的一些持续的更新失败问题。

该更新修复了一个影响 "开始" 菜单上固定应用程序的问题。当你在固定的应用程序的页面之间移动时，开始菜单停止工作。这个问题在语言是从右到左（RTL）的语言时发生。

该更新修复了斐济共和国今年暂停夏令时（DST）的问题。

改进措施