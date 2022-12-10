“怀柔一号”极目卫星发布首批科学数据：包括 75 个伽马射线暴观测数据

IT之家 12 月 10 日消息，据国家空间科学中心发布，在“怀柔一号” 卫星发射两周年之际，中国科学院国家空间科学中心、中国科学院高能物理研究所、国家空间科学数据中心和国家高能物理科学数据中心联合发布“怀柔一号”卫星首批科学数据。此次发布的数据包括首批 75 个伽马射线暴的详细观测数据，有助于国内外天文学家开展伽马射线暴的“多波段、多信使”联合观测研究。这是“怀柔一号”卫星继实时发布天文警报信息之后，向全世界科学家提供科学研究服务的重要一步。

“怀柔一号”卫星全称引力波暴高能电磁对应体全天监测器，简称“极目”(GECAM)，主要探测伴随引力波的伽马射线暴等高能天体爆发现象。伽马射线暴是宇宙中最剧烈的天体爆发现象，在短短几秒钟内释放的能量相当于太阳在百亿年寿命中辐射的总能量。一般认为，两颗中子星并合既能产生伽马射线暴，又能产生引力波，这种爆发现象是“怀柔一号”卫星的核心科学目标。IT之家获悉，此外，“怀柔一号”卫星还能探测快速射电暴的高能对应体、磁星爆发、X 射线双星爆发、太阳耀斑以及地球伽马闪等。

图: “怀柔一号”极目 (GECAM) 卫星在轨观测高能爆发天体艺术图

“怀柔一号”卫星发射入轨以来，在科学观测研究方面取得了一系列重要进展。截至 2022 年 11 月，在轨触发各类爆发现象 1600 多个，其中包括伽马射线暴 100 多个，磁星爆发、太阳爆发和地球伽马闪共计 300 余个，公开发布观测通告 91 个，发布观测警报超过 600 个，并多次引导国内外卫星及地面观测设备开展后随观测和联合观测。2022 年 10 月 9 日，作为“怀柔一号”卫星的拓展任务，搭载于空间新技术试验卫星的高能爆发探索者载荷（HEBS，即 GECAM-C）探测到迄今最亮伽马射线暴，10 月 14 日与“怀柔一号”02 星（GECAM-B）联合探测到第二例快速射电暴的高能对应体，上述成果在国内外引起强烈反响。

根据卫星运行情况和数据政策，本次公开发布“怀柔一号”卫星自 2021 年 1 月至 2022 年 5 月探测到的伽马射线暴共 75 个。基于“怀柔一号”在探测器高时间分辨率和宽能量范围等优势，“怀柔一号”卫星科学应用系统设计了创新的数据产品，有利于识别和研究各类爆发现象。此外，科学应用系统还开发了专用数据分析工具（GECAMTools），此次跟科学数据同时发布，为科学用户处理和分析数据提供便利。

“怀柔一号”卫星是中国科学院空间科学（二期）先导专项部署发射的首个机遇型空间科学项目。

“怀柔一号”极目 (GECAM) 卫星数据下载链接：

https://gecam.nssdc.ac.cn/satellitePub/pub/index.html#/container/dataSearch

http://gecam.ihep.ac.cn/datadownload.jhtml

“怀柔一号”极目 (GECAM) 卫星数据使用政策：

https://gecam.nssdc.ac.cn/satellitePub/pub/index.html#/container/dataPolicy

http://gecamweb.ihep.ac.cn/policydocuments.jhtml