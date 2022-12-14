懂车帝 2022 新能源车冬测结果公布：-15℃续航打五折，国产大幅领先合资

IT之家 12 月 14 日消息，12 月 12 日，懂车帝公布 2022 年新能源汽车冬季测试结果。-15℃条件下，新能源车平均续航达成率 48.5%，平均续航里程 268 公里，相比 2021 年分别提升 4% 和 14%。在续航达成率和平均充电功率前十榜单中，国产新能源车型占据绝大多数，明显优于合资品牌。

据悉，11 月底至 12 月初，懂车帝新能源汽车冬测在内蒙古牙克石和根河进行。本次测试覆盖 34 个品牌 60 余款主流车型，除了-15℃左右的续航、充电等基础测试，还设计了扬雪辅助驾驶、-30℃冰冻挑战、冰雪爬坡等项目，多样化展示新能源车的可靠性和极限性能。

IT之家了解到，低温续航榜显示，所有新能源车平均续航达成率 48.5%，平均续航里程 268 公里，相比 2021 年有一定提升。其中，国产车型平均续航达成率 49.1%，包揽前三名，合资品牌车型仅为 45.8%。其中冠军是搭载了 100 千瓦时三元锂电池的蔚来 ET7，标称 675 公里，跑了 375.7 公里，续航达成率 55%；第二名为比亚迪汉 EV，磷酸铁锂电池，标称 610 公里，跑了 366.3 公里，续航达成率达 60%；第三名为比亚迪海豹，磷酸铁锂电池，标称 650 公里，跑了 340.6 公里，续航达成率 52%。

快充测试榜显示，国产车型快充至满电的平均时间为 107.1 分钟，相比合资车型的 162.3 分钟具有明显优势。其中比亚迪海豹夺得冠军，82.5 度电池 69 分钟充满，最大充电功率 117.9 千瓦，平均充电功率 80.5 千瓦；第二名的是长安深蓝 SL03 515 纯电版，58.1 度电池同样 69 分钟充满，最大充电功率 84.5 千瓦，平均充电功率 49.6 千瓦。第三、第四、第五名均来自比亚迪，它们分别是元 PLUS（76 分钟）、海豚（77 分钟）和汉 EV（80 分钟）。

懂车帝还进行了多项“油电对比”测试。在制热方面，-15°C 环境下开启空调最强制热模式，新能源车平均可升温至 14.9°C，燃油车仅 7.3°C。而在动力方面，虽然燃油车相比新能源车不占优势，但在冰雪加速反而优于新能源车。

其它各项榜单如下：