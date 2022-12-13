尚未做好准备，Linux 6.2 将不会合并 AMD P-State Linux 驱动的 EPP 功能

IT之家 12 月 13 日消息，Linux Kernel 6.2 合并窗口期期间，Linux 将不会合并 AMD P-State Linux 驱动程序的 EPP 功能。EPP 驱动利用 ACPI CPPC 能源偏好性能信息来控制 CPU 的功率，使处理器更加高效并提高性能。

IT之家了解到，AMD 公司的 EPP 驱动程序的工作原理是采用 P-State CPU 频率驱动程序，通过 ACPI CPP EPP 数据扩展其实现，并指导硬件在能源效率和性能之间做出决定。产生低功率水平的固件将估计运行时的频率，再让 EPP 指示系统的处理器核心频率。

很多用户都希望 Linux 6.2 合并这项 EPP 功能，不过负责 Linux 内核 ACPI 和电源管理的维护者、来自英特尔的拉斐尔・维索基（Rafael Wysocki）认为 EPP 相关代码尚未做好充足的准备。

他在内核邮件列表中写道：

老实说，我认为这项工作还没有为 6.2 做好准备。 该系列中的补丁数量似乎经常变化，并且围绕特定补丁进行了积极的讨论。 因此，在 6.2-rc1 出来之前，我不会考虑应用它。

AMD 工程师现在要修改补丁系列，对 AMD P-State EPP 模式进行一些额外的修复和文档。