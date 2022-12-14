《巫师 3》次世代更新存在一些 Bug，官方将推出修复更新

IT之家 12 月 14 日消息，《巫师 3 狂猎》次世代版本更新于今早八点正式在 GOG、Steam、Epic 以及 Xbox，PlayStation 平台推出。据玩家反馈，游戏存在一些 Bug。CDPR 中国方面表示，目前已经确定了一些已知的问题，会尽快修复推出更新。

《巫师 3 狂猎》已知的问题和反馈：

1、Steam 平台《石之心》、《血与酒》资料片没有中文配音。

CDPR：这是个错误，中文配音是肯定有的，会尽快修复推出更新。

2、Steam 平台简体中文的主菜单页面有个巨大失调的平台按钮。

CDPR：这同样是个 Bug，不是故意为之。我们会让它再次美丽。

3、PlayStation 平台分别拥有游戏本体和资料片 / 季票的玩家无法下载两个资料片的问题。

CDPR：这是一个我们已知并正在解决的问题。

4、PC 打开错误、闪退、屏幕闪烁等问题。

CDPR：请升级显卡驱动及系统版本至最新，并尝试禁用您之前安装的 MOD。

5、PlayStation4 与 PlayStation5 的存档互通问题

CDPR：我们稍后会提供一个详尽的支持文档。需要确保的是不同平台拥有的游戏内容必须一致，才能通过跨平台进度读取存档。例如：没有安装资料片的基础游戏版本所创建的存档，完整版依然可以读取。但是，没有安装完所有资料片和 DLC 的基础版游戏无法读取完整版所创建的存档。

IT之家了解到，次世代《巫师 3：狂猎》将在原版游戏基础上进行一系列视觉、性能和技术改善，包括光追、HDR 以及更快的主机读取速度，以及诸多整合，以进一步改善玩家的游玩体验。