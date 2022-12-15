Twitter 暂停跟踪马斯克私人飞机的机器人账户

IT之家 12 月 15 日消息，据路透社报道，社交媒体公司 Twitter 暂停了一个追踪公司首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）私人飞机的机器人账户。该账户运营者 Jack Sweeney 周三在一条推文中确认了这一消息。

这一 Twitter 账号使用公共领域的可用数据追踪马斯克私人飞机的动向。周三晚些时候，Sweeney 的 Twitter 账号也被暂停。

今年 11 月，马斯克在一条推文中表示，他对言论自由的承诺“甚至延伸到不禁止关注我飞机的账户，即使这是直接的个人安全风险”。

IT之家了解到，马斯克周三在回应有关推文时表示：“实时发布别人的位置违反了人肉搜索政策，但延迟发布位置是可以的”。

Sweeney 是中佛罗里达大学的一名 20 岁学生。他还在 Facebook、Instagram 和 Telegram 上运营着类似的机器人账户来追踪马斯克的私人飞机。Sweeney 周六发推文称，Twitter 负责信任和安全的副总裁 Ella Irwin 要求对该账户进行过滤，减少用户的可见性。

在此前的媒体采访中，Sweeney 表示，他拒绝了马斯克在 2021 年提出的 5000 美元关闭机器人账户的报价。此外，追踪亿万富翁马克・扎克伯格、杰夫・贝索斯和比尔・盖茨飞机的推特账户也被暂停。