马斯克被曝重组推特法务部，从 SpaceX 调派 6 名律师支援

12 月 15 日消息，据外媒援引多位知情人士消息，推特新老板埃隆・马斯克（Elon Musk）似乎正为这家社交媒体面临的诸多官司做准备，并为此重组了法务部门。在此期间，马斯克解雇了自己的私人律师，并从 SpaceX 调派多位律师支援。

在马斯克于 10 月底完成推特收购后，数千名推特员工被解雇或辞职，包括该公司首席法务官和法律总顾问，并任命他的私人律师亚历克斯・斯皮罗 (Alex Spiro) 负责公司的法律和政策事务。这使得其整个法务部门都陷入无人可用的窘境。

然而知情人士表示，斯皮罗已不再在推特工作，因为马斯克对他做出的某些决定感到不满。斯皮罗是一名著名的刑事辩护律师，曾在 2019 年底一起备受瞩目的诽谤案中成功为马斯克辩护，并设法进入了这位推特新老板的核心圈子。

在这些决定中，斯皮罗呼吁在马斯克的多轮裁员中保留推特副总法律顾问詹姆斯・贝克 (James A. Baker)。贝克在 2018 年 5 月之前始终担任美国 FBI 的法律总顾问，并于 2020 年加入推特。上周，马斯克表示，在得知贝克负责审查推特决定在 2020 年封杀《纽约邮报》的一篇报道后，他解雇了贝克。

由于裁员和离职而导致法务部门员工短缺，马斯克不得不从旗下其他公司调派律师来填补这些空缺。据悉，马斯克从 SpaceX 调来了 6 名以上律师加入推特，其中包括 SpaceX 法务副总裁克里斯・卡达奇 (Chris Cardaci) 和高级副总裁兼总法律顾问蒂姆・休斯 (Tim Hughes)。

除了这些律师，马斯克还安排了两名表兄弟、许多实习生、粉丝以及旗下其他公司大约 150 名员工来推特工作，包括 50 多名帮助他接管推特的特斯拉员工。

马斯克和推特目前正面临大量诉讼。比如，美国联邦贸易委员会 (FTC) 正在调查该公司是否仍在遵守一项同意令。2011 年，在两起数据泄露事件后，推特与 FTC 达成和解协议，并表示不会在隐私保护方面误导用户。今年 5 月，该公司向 FTC 和美国司法部支付了 1.5 亿美元，以了结其违反该同意令条款的指控。知情人士表示，FTC 已向推特致信，询问后者是否还有资源和人员来确保该公司遵守同意令。

马斯克还给员工发送电子邮件，指出“推特许多机密信息泄露”表明，有些人违反了他们与公司签署的保密协议。他写道:“如果你明确并故意违反了加入推特时签署的保密协议，你将在法律允许的范围内承担相应责任，推特将立即寻求赔偿。”

马斯克的团队也在考虑不向数千名离职员工支付遣散费的可能。虽然马斯克及其顾问们在 10 月底讨论裁员时曾考虑放弃支付遣散费，但推特最终决定，美国员工将获得至少两个月的工资作为遣散费，以便使该公司遵守联邦和各州的劳动法。

据知情人士透露，马斯克的团队现在正在重新考虑，是应该支付其中的一部分工资，还是直接面对心怀不满的离职员工的诉讼。据悉，许多离职员工仍未收到任何正式从推特离职的文件。马斯克已经拒绝向他声称“有理由”解雇的高管支付数百万美元的离职补偿。

知情人士还称，随着推特规模的缩小，马斯克的团队始终希望就租赁协议的条款进行重新谈判。该公司已经收到了来自房地产投资和管理公司的投诉，其中包括 Shorenstein，该公司拥有推特在旧金山的总部大楼。

据 4 名知情人士称，马斯克还在继续裁员，包括推特基础设施全球主管尼尔森・艾布拉姆森 (Nelson Abramson) 和全球信息技术主管兼信息安全副总裁艾伦・罗莎 (Alan Rosa)。此外，推特还解散了 2016 年成立的信任与安全委员会，该委员会旨在帮助推特解决安全和内容审核问题。