谷歌公布其 2022 年最受欢迎 Chrome 浏览器扩展程序

IT之家 12 月 15 日消息，谷歌允许用户以各种方式定制他们的 Chrome 浏览器，其中一种方式是通过安装扩展程序，使 Chrome 浏览器功能更强大。临近年末，谷歌披露了其最喜欢的扩展程序。

IT之家了解到，在该公司的博客上，谷歌公布了 2022 年最佳 Chrome 扩展程序。总共有四个类别，分别是生产力、专注力、游戏和视频观看，以及学习。

对于生产力这个类别，谷歌挑选了六款扩展程序，分别是：

Tango：使用屏幕截图在几秒钟内创建精美的操作指南；

SwiftRead：一个速读应用程序，声称可以帮助用户将阅读速度提高两到三倍；

Liner：一个研究工具，可以让你高亮、保存、组织和获得阅读建议。

Compose AI: 一个人工智能写作工具；

Visbug：一个允许设计师对网站上的文本和图像进行修改的工具；

Check US Visa Slots：允许你检查美国签证的空缺。

在专注力类别中，谷歌选择了两款扩展程序：Workona Tab Manager 和 CrXMouse Chrome Gestures。前一个扩展有助于管理网页标签，而后者则能创建自定义的鼠标导航快捷方式。

在游戏和视频观看类别，谷歌挑选了两个扩展程序。第一个是 RoPro，是针对 Roblox 玩家的，这个扩展为游戏增加了独特的功能。第二个是 eJoy，允许用户观看带有两个不同语言字幕的电影和视频，用于语言学习。

最后一个学习类别，也有两个扩展程序。第一个是 Equatio，这是一款数字数学辅助工具。第二个是 MyBib: Free Citation Generator，在你浏览网页时自动为你生成书目和引文。