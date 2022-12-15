FTX 新任首席执行官时薪达 1300 美元，相当于年薪 260 万美元

12 月 15 日消息，FTX 新任首席执行官约翰・雷伊（John Ray）带领的团队正在对这家加密货币交易所进行破产清算，并在此过程中获得丰厚回报。据悉，雷伊的时薪达 1300 美元，换算为年薪约为 260 万美元。

雷伊及其高管团队不像其他直接为某些公司工作的员工。相反，就像正在处理破产程序的银行家和律师那样，这个新的领导团队应被视为专业的独立承包商。这意味着，除其他事项外，他们会在 FTX 投资者获得损失补偿之前立即获得报酬。

根据最新提交给法庭的文件显示，雷伊每小时将获得 1300 美元的报酬，外加“合理的费用”，用于理清“美国历史上最大的欺诈案之一”。假设雷伊每周工作 40 个小时，连续工作 50 周，再加上两周的无薪假期，那么转化为年薪计算，他的年薪相当于 260 万美元。

在雷伊参与的一个破产清算案件中，他在两个月的时间里共工作了 156 个小时，净赚 120582 美元，时薪相当于 770 美元，显然他在 FTX 获得的酬劳更高。

相比之下，当雷伊在 2005 年领导安然完成欺诈追回程序，并以董事长兼首席执行官的身份帮助这家能源公司完成破产程序时，他的年薪只有 120 万美元。

雷伊拥有自己的管理团队，这些人在过去 30 年里至少与他合作过三次破产重组，包括 21 世纪初重组安然、2009 年重组北电网络和 2014 年重组海外航运集团。

这些高管包括：首席行政官凯瑟琳・舒尔塔（Kathryn Schultea），自安然破产以来始终与雷伊共事。她于 1999 年至 2014 年在安然和后续破产公司任职，并在 2008 年晋升为雷伊的首席行政官。其他两人是首席财务官玛丽・西莉亚（Mary Cilia），首席信息官拉吉・珀鲁巴特拉（Raj Perubhatla）。

舒尔塔还是高管解决方案公司 RLKS 的总裁兼首席执行官，这家公司专门招聘破产管理人员。RLKS 派出的破产重组团队负责监督目标公司的行政、财务和信息技术工作，这是重建雷伊所说的“企业各个层面上彻底失败”的关键部分。

包括雷伊在内的四名高管在 FTX 的总时薪为 4225 美元，换算成年薪为 845 万美元。到目前为止，FTX 已经收回了价值约 10 亿美元的资产，但完成所有清算工作可能需要几个月甚至几年的时间。安然的重组拖了十多年，北电的诉讼程序在 11 年后仍在继续。