消息称魅族 20“中杯”机型内置 4700mAh 电池，支持 80W 快充

IT之家 12 月 15 日消息，据数码博主 @数码闲聊站 今日爆料，魅族 20“中杯”机型内置 4700mAh 电池，支持 80W 快充。

12 月 12 日，一款型号为 UP2040 的魅族电源适配器通过 3C 认证，由奥海科技代工，最高支持 80W 快充，支持 11V / 6A 66W 或 20V / 4A 80W Max、20V / 3.25A 65W PPS 等档位。

IT之家了解到，今年 7 月，星纪时代宣布持有魅族科技 79.09% 的控股权，并取得对魅族科技的单独控制。同时担任魅族科技董事长的星纪时代副董事长沈子瑜表示，魅族将保留独立团队，明年发布新旗舰。

今年 11 月，魅族科技表示，全新旗舰将首批搭载高通第二代骁龙 8 移动平台（骁龙 8 Gen 2），但并未透露机型名称。魅族科技彼时称在第二代骁龙 8 移动平台硬件性能加持下，魅族的全新旗舰也将在新的时代，给大家带来“多终端、全场景、沉浸式的融合体验”。

目前，型号为 meizu m2392 的魅族手机已现身 Geekbench，或为“魅族 20”系列机型。数据显示，这款魅族新机 Geekbench 单核跑分 1409，多核跑分 4199，超大核频率为 3.19GHz，配备 12GB 内存，搭载 Android 13 操作系统。