为了让你可以下载更多 Steam 游戏，特斯拉推出车规级 1TB 固态硬盘

IT之家 12 月 14 日消息，通过最近的假日更新，特斯拉已经正式为新款 Model S 和 Model X 上线了 Steam 游戏平台，让汽车变成了一台游戏机，可以畅玩各类 3A 游戏大作。

为了让你可以下载更多 Steam 游戏，特斯拉在其官方商店上架了一款 1TB 的固态硬盘。这款 1TB 的固态硬盘将于 2023 年 2 月上市，售价为 350 美元（约 2436 元人民币），可以用于存储游戏和车辆摄像头的数据。特斯拉官方商店发布的图片显示，这款 1TB 固态硬盘被放置在手套箱中。

特斯拉指出，这款固态硬盘比市场上常见的固态硬盘要好得多，其寿命更长，读 / 写速度为游戏而优化，支持 Steam 游戏。特斯拉还强调，该产品很耐用，因为其设计可以承受极端的车厢温度、车辆冲击和振动，应该是类似车规级的产品。

IT之家了解到，特斯拉的 1TB 固态硬盘包括硬盘本身和一条 USB-A to USB-C 数据线。尽管只有新款 Model S 和 Model X 支持 Steam，但这款 1TB 固态硬盘与所有特斯拉汽车兼容。

在官推上，特斯拉强调，Steam 的整合将使特斯拉用户能够从他们的车辆中舒适地玩成千上万的高知名度游戏，马斯克还在推特指出，特斯拉搭载的 Steam 不仅支持手柄，还支持使用键盘和鼠标。

值得一提的是，特斯拉上的 Steam 并非 Windows 版本，而是和 Steam Deck 一样的 Linux 版本。有鉴于此，特斯拉内置的 Steam 只能游玩经过 Steam Deck 验证的游戏。