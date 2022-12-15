10 个实用的 Excel 小偏方

今天，给小伙伴们分享几个实用的 Excel 小偏方，可以帮助大家提高工作效率。

1、所有数据上调

如何让所有数据全部上调？比如，这里我需要给所有员工统一加薪 500。先在单元格输入一个 500，然后复制，再选中所有数据单元格，「右键」-「选择性粘贴」-「加」即可。

2、图片自动对齐网格线

每次想把图片拖到单元格中都很麻烦，这里教大家一个小偏方，按住「Alt」键不松，然后拖动图片边缘，就能够自动吸到单元格边框线上。

3、批量清除所有换行

怎么快速清除 Excel 表格中的换行符？使用快捷键「Ctrl + H」打开「查找和替换」，在「查找内容」中使用快捷键「Ctrl + J」，点击「全部替换」，就能够清除掉所有换行。

4、迷你图表

我们经常会在 Excel 中生成图表，展现数据。而普通的图表又太大了，这时候我们可以使用 Excel 迷你图表，不仅效果好，而且也不会占用太多地方。

5、剪贴板合并数据

将多单元格数据合并到一个单元格中，无需使用函数，利用剪贴板就能轻松合并。

6、复制整个工作表样式

如果需要将样式复制到其他工作表中，我们可以利用格式刷快速帮助我们完成。

7、折叠数据更方便

数据太多，看得眼花？不妨试试将数据折叠起来。

8、斜线表头

斜线表头如何制作？这里教大家利用上标、下标来制作斜线表头。

9、一次将数据粘贴到多个工作表

要将表格中内容复制到多工作表中，如何实现？我们可以按下「Ctrl」键不松，然后依次用鼠标左键点击并选中其他工作表，然后选中需要复制粘贴的数据区域，进入「开始」-「填充」-「至同组工作表」。

10、文本公式计算

如果需要运算的数据在一个单元格内，我们应该如何计算呢？进入「公式」-「定义的名称」-「定义名称」，在「名称」中输入任意内容，这里我就输入“计算”，在「引用位置」中输入“=Evaluate (Sheet1!A1)”，再回到 B1 单元格中输入“= 计算”下拉。

本文来自微信公众号：Word 联盟 （ID：Wordlm123），作者：汪汪琪