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仅需 1849 元：华为 Sound X 鎏金剧院版音箱新低狂促

2022/12/15 13:30:21 来源：IT之家 作者：百竹 责编：百竹
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在今年的 9 月 6 日，华为发布了 Sound X 鎏金剧院版音响，售价 2499 元。

今日京东直降至 1899 元，下单 2 件可再减 100 元，单件折合 1849 元探底好价：

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华为 Sound X 鎏金剧院版采用帝瓦雷联合设计的剧院声场，可为用户带来金色剧院般的沉浸式体验；搭载 HarmonyOS 3 ，带来更多智能体验。

华为 Sound X 鎏金剧院版采用帝瓦雷 8 单元三分频设计，内置 1 个 3W 高频单元、4 个 5W 中频单元、1 个 50W 重低音单元以及 2 个无源辐射器单元。

华为 Sound X 鎏金剧院版可以模拟音乐厅聆听现场演奏，声音在建筑内产生回响，让音乐仿佛在 “剧院大厅”空间声场中流动。此外，Sound X 鎏金剧院版增加了 Hi-Classical 鎏金剧院古典音乐专区。全新的 HarmonyOS 3 支持一碰传音、超级终端、多设备播控等便捷控制体验。

华为 Sound X 鎏金剧院版设计灵感来自“电子管”，采用 18K 黄金镀金工艺，将坚韧金属和梦幻柔光巧妙结合。

IT之家了解到，华为初代 Sound X 智能音箱于 2019 年发布，2021 年华为又发布了 Sound X New 型号，今年新款 Sound X 鎏金剧院版则带来了更优质的外观设计和软件体验。

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关键词：华为智能音箱Sound X

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