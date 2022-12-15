赛力斯回应华为与奇瑞等车企开展智选车合作：公司明年继续出新车

IT之家 12 月 15 日消息，据 21 世纪经济报道，对于华为接连与北汽、奇瑞等车企传出智选车合作，赛力斯投资者关系部门相关人士表示，公司做好我们该做的事情。对于华为是否会放弃和赛力斯合作，上述人士称，没有这个（情况），明年会继续出新车。至于明年将推出的具体车型，该人士称，具体看后期（官方）发布。

IT之家了解到，昨日宁德时代同时宣布两项合作，与华为终端签署合作备忘录，与奇瑞集团签署战略合作框架协议，签约三方均有高管出席，包括宁德时代董事长曾毓群，华为常务董事 / 消费者 BG CEO / 智能汽车解决方案 BU CEO 余承东，奇瑞集团董事长尹同跃。

宁德时代与华为终端的合作围绕华为智选车项目。华为终端将推荐宁德时代作为华为智选车合作伙伴汽车动力电池的第一优选合作伙伴，宁德时代将为华为智选车项目提供具有市场竞争力的高品质汽车动力电池产品，以支持华为智选车产品更快地面向市场，充分保障华为智选车产品的创新性和领先性。

华为智选车是华为与车企的合作模式之一。这一模式主要由华为消费者 BG 主导，提供产品设计开发以及零部件供应等，最终产品将在华为门店渠道销售，目前这一模式下的合作车企是赛力斯，双方共同打造了问界品牌。另一种合作模式“HI”主要由华为提供智能汽车方面的解决方案，合作方包括北汽蓝谷、极狐、阿维塔。

宁德时代与奇瑞集团的合作包括产品、商务、市场推广、商业信息资源等领域。除乘用车电池供应及技术合作外，双方还将在大巴、物流车、重卡、电动船舶等领域对公共交通、新能源三电融合和换电等业务开展联合探索。

实际上，奇瑞和华为已经在智选车方面达成合作，以谋求高端电动化的突破。今年 9 月，奇瑞公布了与华为智选车合作的智能电动品牌，现已经规划了 5 款高端智能电动车型，包括代号为 E03、E0Y、E05 等车型。同时奇瑞发布高端智能电动 E0X 平台，奇瑞 E03 车型计划将于 2023 年正式上市，将搭载宁德时代动力电池。