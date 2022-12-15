国内首家，中兴通讯车用微内核操作系统产品获 POSIX PSE52 系统认证

IT之家 12 月 15 日消息，中兴通讯旗下产品 —— 车用微内核操作系统 ZTE Automotive OS V3.0 近期正式通过 POSIX 规范 PSE52 实时控制器 1003.13-2003 系统（PSE52 Realtime Controller 1003.13-2003 System）认证，成为国内首家获得此认证的企业。

POSIX 是归属于电气与电子工程师协会（简称 IEEE）的商标，是“uni-X 便携式操作系统接口”的简称，其目标是通过制定一套供操作系统供应商遵循的准则来简化跨平台软件开发的任务。在其他标准化工作中，POSIX 接口被广泛实施和引用，包括单一 UNIX 规范和 Linux 标准库。IT之家了解到，它们广泛存在于 IT 基础设施中，从嵌入式系统、移动设备、互联网路由器、服务器和工作站，直到分布式超级计算机。

在智能汽车领域，对 POSIX 规范的良好支持是具备高功能安全等级的车用操作系统的关键特性。中兴通讯车用微内核操作系统通过此项认证，使得智能网联汽车相关的中间件和应用程序能够更加快捷和稳定地运行在中兴车用微内核操作系统之上，大幅降低软件开发与移植成本、缩短项目研发与上市周期。