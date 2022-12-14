中兴通讯 uSmartNet 自智网络解决方案全面支撑 L3 级

IT之家 12 月 14 日消息，在 2022 中国移动合作伙伴大会上，中兴通讯宣布 uSmartNet 自智网络解决方案全面支撑 L3。

自智网络旨在通过完全自动化的网络和 ICT 的智能化基础设施、敏捷运营和全场景服务，为垂直行业和消费者用户提供零等待、零接触、零故障的客户体验。

中国移动将自智网络能力代际共分为 5 级，一项核心能力从 L1 提升至 L5，代表该能力的灵活性、敏捷性、对变化的自适应性越来越强，可以更好地支撑业务发展和基础运维。考虑核心能力对应的运维场景不同，中国移动对核心能力进行分类牵引：操作执行类与流程调度类能力以自动化作为演 进目标；现场作业类、诊断分析类、预测分析类、方案设计类分别向 L4-L5 级的感知智能、诊断 智能、预测智能、策略智能进行演进。

L1 线上记录: 线下人工执行，线上记录，生成数据，支撑自动分析。

L2 固化规则: 固化专家规则，系统自动执行，规则与功能不解耦。

L3 规则解耦: 规则与功能解耦，系统提供规则引擎，可灵活配置规则。

L4 规则注智: 结合专家经验和 AI 学习能力生成规则，加速规则迭代。

L5 自主演进: 基于 AI 深度学习实现规则全自动迭代，无需专家参与。

IT之家了解到，2022 年自智网络的发展进入了新的阶段，中国自智网络全面迈进 L3，迈向 L4 的关键转折点，从自动化的闭环朝着智能化闭环演进。

在中国移动自智网络大的能力框架下，中兴通讯全面实现支撑 L3 版本，单域网元 / OMC 包括无线、核心网、传输、IP、网络云等产品通过数据接口与能力接口支撑网管系统达成 L3，其中包括相当比例的首创接口，跨域产品 vMAX 作为网管系统直接提升省份自智能力到 L3+。

截至目前，中兴通讯已参与山东，福建、贵州、宁夏，青海等多省质量管理系统建设，实现 30 多项 AI 能力落地。