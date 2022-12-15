新款蔚来 ES8 申报信息曝光：采用最新家族式设计风格，12 月 24 日发布

IT之家 12 月 15 日消息，距离蔚来 ES8 上市已经 5 年了，这款车也是时候迎来改款了。近日工信部已经公布了新款蔚来 ES8 的申报信息，根据蔚来汽车联合创始人、总裁秦力洪透露，新车将于 12 月 24 日举办的 NIO Day 2022 正式发布，同时还将发布高速 NOP+ 自动领航换电功能，该功能或将搭载在新款蔚来 ES8 上。

新车基于蔚来 NT2 第二代技术平台打造，从申报图来看，全新 ES8 将采用最新的家族式设计，前脸整体造型与 ES7 较为相似，配备分体式灯组，LED 日行灯也使用了两段式设计。此外，车顶位置也配备激光雷达和前置双摄组成的“暸望塔”式的传感器，支持高阶辅助驾驶。另外侧翼子板也配备了双摄像头，预示着搭载 Aquila 蔚来超感系统，Adam 蔚来超算平台，可实现自动驾驶 NAD 的完整功能。

车身尺寸方面，新款蔚来 ES8 的长宽高分别为 5099/1989/1750mm，轴距为 3070mm，相比现款 ES8，车身长度增加了 77mm、宽度增加 27mm、轴距增加了 60mm，高度降低了 6mm。与此同时，座椅布局取消了 7 座版，将只提供 6 座版。

动力方面，新款蔚来 ES8 搭载了与 ET7、ES7 相同的动力总成，采用前后双电机四驱布局，搭载最大功率 180kW 前永磁 + 300kW 后感应的电机组合，系统综合功率为 480kW，峰值扭矩为 850N・m。也可以选装拖挂套装，含隐藏式电动拖钩、专属拖挂模式，并支持为拖挂设备供电，还提供有露营模式与支持对外放电功能。

电池方面，蔚来 ES8 将同样配备换电机构，可选择搭载 75kWh 或 100kWh 的三元锂电池包，未来还能选择更换半固态电池。值得一提的是，不同于老款，新车的电池来自宁德时代和中创新航两家供应商。